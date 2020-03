Coronavirus: in tutto sono 9 i contagiati nelle Valli del Noce

Una a Predaia, una a Cis, 4 a Vermiglio e 3 a Commezzadura: ad oggi sono in tutto 9 le persone risultate positive al Covid-19 nelle Valli del Noce (2 in Val di Non, quindi, e 7 in Val di Sole).

Sono questi i dati ufficiali forniti dall’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari. In tutta la Provincia di Trento, invece, i contagiati sono 77.

Nelle ultime ore sono molte le voci e le notizie tutte da verificare che si rincorrono nei paesi delle Valli di Non e Sole.

Pubblicità Pubblicità

Le fake news circolano in continuazione. Tanto che alcuni primi cittadini hanno voluto smentire le voci per smorzare un attimo i toni e tranquillizzare la popolazione.

È il caso, ad esempio, del sindaco di Campodenno Daniele Biada, che ieri sera ha affidato a una nota sul suo profilo Facebook alcune precisazioni.

Pubblicità Pubblicità

“In questo momento di emergenza la preoccupazione è molta – scrive Biada –. Dobbiamo rispettare le regole e non creare allarmismi. Desidero precisare che per fortuna nel nostro Comune, ad oggi, non ci sono persone positive al Coronavirus”.

Bisogna quindi fare riferimento alle notizie ufficiali. “In caso di contagi la notizia sarà resa pubblica esclusivamente dalle istituzioni locali competenti – aggiunge il sindaco di Campodenno –. Vi invito cortesemente a non riportare notizie pervenute da fonti non attendibili, magari attribuite al sottoscritto, che servono solo a creare panico! Grazie”.

Anche il sindaco di Predaia Paolo Forno aveva voluto smentire alcune false notizie che circolavano tra la gente. “In questo momento stanno circolando notizie che parlano di numerosi contagi a Predaia – scrive Forno martedì sera –. Sono notizie false! Esiste un solo caso, peraltro una forma molto lieve, che si trova in ospedale, quindi fuori dal Comune. Non diffondete paura, non accusatevi tra di voi alimentando odio! La paura fa perdere la ragione e in questo momento dobbiamo essere tutti lucidi”.

In conclusione l’invito a seguire le disposizioni impartite. “È il momento di essere tutti uniti per uscire da questa emergenza nazionale – aggiunge Forno –. Per quanto possibile: rimanete a casa!”.