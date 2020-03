CoronaVirus: in Trentino contagi salgono a 115. C’è il primo morto, una signora di Borgo Valsugana

«Il Trentino deve dire grazie ai medici e agli infermieri che si stanno comportando in modo professionale ed in prima linea. In situazioni di emergenza ci sono delle criticità è ovvio, ma di fronte a queste tragedie il personale sanitario si sta comportando stoicamente. Serve uno sforzo da parte di tutta a comunità per questo bisogna seguire le indicazioni del decreto, e quindi rimanere a casa. Lo dobbiamo fare per rispetto nei confronti del personale sanitario che rischia ogni giorno la vita. Dobbiamo cambiare il nostro modo di vivere e le nostre abitudini tenuto conto che i numeri del contagio cresceranno in modo importante. Ma per ora sono ancora sostenibili visti gli scenari vicini a noi.» – Così il governatore Maurizio Fugatti all’inizio della conferenza stampa di aggiornamento sull’emergenza CoronaVirus

Fugatti ha ricordato che oggi alcuni imprenditori hanno chiuso le fabbriche per responsabilità civica, nonostante non fosse obbligatorio, questo per evitare il rischio di contagio.

«Non c’è mai stata un’emergenza simile nella storia della nostra nazione, dobbiamo quindi rispettare le regole» – ha detto ancora

Veniamo ai numeri: oggi ci sono 38 casi in più di contagio in Trentino. Il totale quindi sale a 115 , con 4 guarigioni.

62 persone sono isolate presso il proprio domicilio, 23 nel reparto infettivi del santa Chiara di Trento, 13 presso Arco, 5 in terapia intensiva a Rovereto e 7 in alta intensità sempre a Rovereto.

L’azienda sanitaria – ha ricordato Bordon – ha 30 posti di terapia intensiva fra Trento e Rovereto

C’è il primo morto in Trentino. È una signora anziana di 81 anni di Borgo Valsugana. Lo ha riferito fra le lacrime l’assessore Stefania Segnana.

L’anziana aveva delle problematiche pregresse e un quadro clinico piuttosto complicato ed affetta da una grave bronchite.

Si è presentata ieri sera al pronto soccorso di Trento già in gravissime condizioni respiratorie. È morta per arresto cardiaco. Dopo il tampone è stata trovata positiva al coronavirus.

Nei giorni festivi non sarà attivo nessun tipo di trasporto pubblico. E con domani sarà dimezzato il traffico ferroviario. Questo anche per preservare gli autisti (circa l’80%) che quando piano piano si ritornerà alla normalità avranno un ruolo importante.

De Col ha smentito la fake dell’elicottero che sanificava il Trentino. Non c’è bisogno si fare nessuna operazione sull’esterno in tal senso.

Fugatti si è dimostrato preoccupato per quanto sta succedendo al Brennero dove gli autotrasportatori devono fare 50 chilometri di coda per gli incessanti controlli alla frontiera da parte della polizia Austriaca. Per questo il governatore si è confrontato oggi con il ministro Boccia.