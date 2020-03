Coronavirus in Serie A: Daniele Rugani positivo al test.

Daniele Rugani è risultato positivo al test del Coronavirus.

Il comunicato pubblicato sul sito della Juventus FC riporta: “Il calciatore Daniele Rugani è risultato positivo al Coronavirus-COVID-19 ed è attualmente asintomatico. Juventus Football club sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa, compreso il censimento di quanti hanno avuto contatti con lui.” (www.Juventus.com)

La notizia shock è stata postata ieri sera (ore 23.00), nel giorno in cui si prende la decisione di rinviare le partite di Europa League: Siviglia-Roma e Getafe-Inter.

Pubblicità Pubblicità

In quarantena finisce, oltre alla Juventus, anche l’Inter, ultima avversaria dei bianconeri domenica scorsa. E’ il primo caso di Coronavirus in Serie A.

Il club nerazzurro comunica sul proprio website la notizia: “FC Internazionale Milano rende noto che, a seguito del comunicato di FC Juventus riguardo alla positività del calciatore Daniele Rugani al COVID-19, viene sospesa ogni attività agonistica sino a nuova comunicazione. Il club si sta attivando per predisporre tutte le procedure necessarie.” (www.Inter.it)

Il calciatore, nella notte, ha scritto un post sul suo profilo social per tranquillizzare i tifosi: “Invito tutti a rispettare le regole, perché questo virus non fa distinzioni! Facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e per chi ci circonda. Grazie.”

Tra i commenti al post del difensore bianconero quello della compagna Michela Persico: “Sta già bene! E’ positivo ma asintomatico. Nessun sintomo. Per questo l’Italia raccomanda a tutti di stare a casa! Perché in molti casi lo si ha senza nemmeno saperlo! Aiutiamoci e tutto passa”. Anche un sostegno è arrivato dall’ex compagno di squadra Claudio Marchisio che scrive:“Forza amico mio.”

A questo punto le partite di Champions League e l’Europa League di Juventus e Inter potrebbero essere rinviate a data da destinarsi.

La prima squadra calcistica, di Lega Pro, ad avere un giocatore positivo era stata la Pianese che aveva sfidato la Juventus Under23 il 23 febbraio scorso; l’eventuale collegamento dei due casi è tutto da dimostrare.

Coronavirus in Serie A: Daniele Rugani positivo al test.

Emanuele Perego www.emanueleperego.it www.perego1963.it