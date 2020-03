Coronavirus in Italia: 15.113 casi e 1.016 morti. Iniziano i 15 giorni più lunghi e bui della nostra repubblica.

Continua e si aggrava sempre di più l’emergenza coronaVirus dove il sistema sanitario della Lombardia è ormai al collasso.

Oggi sono state consegnate un milione e trecentomila mascherine.

Ma si conta un altro morto fra i medici, il bilancio sale a 3 deceduti.

Numerosi anche gli operatori sanitari contagiati. I veri eroi che possono salvare l’Italia sono loro.

Si pensa anche di richiamare i medici in pensione e si attende che i provvedimenti del decreto del governo comincino a sortire qualche effetto.

Saranno i 15 giorni più lunghi e più bui della nostra repubblica nella speranza che questa pestilenza possa in qualche modo regredire. In caso contrario non sa bene cosa succederà.

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, 15.113 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2, 2.651 in più di ieri.

Di queste, 1.016 sono decedute, solo oggi 189, e 1.258 sono guarite (+213).

Attualmente i soggetti positivi sono 12.839 (il conto sale a 15.113 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti).

Il conteggio è ancora più grave se si pensa che l’Italia, con i suoi 60 milioni di abitanti, ha raggiunto la metà dei decessi della Cina, paese con quasi 2 miliardi di abitanti.

Sono 2.162 le persone che sono state denunciate fino ad ora per violazione delle restrizioni disposte dai provvedimenti per l’emergenza Coronavirus.

Il bilancio è stato pubblicato dal Viminale sul sito del ministero.

Le persone complessivamente controllate sono state 106.659 mentre le verifiche negli esercizi commerciali sono state 18.994. Tra i denunciati ci sono anche 113 titolari di esercizi commerciali. Le persone denunciate per aver indicato nell’autocertificazione motivi non veri per gli spostamenti sono 35.

Mentre sette persone sono state arrestate dai Carabinieri a Roma e provincia per la verifica del rispetto delle misure urgenti decise dai vari decreti per il contenimento della diffusione del coronavirus.

Le Olimpiadi previste questa estate in Giappone potrebbero essere rinviate di un anno. È il suggerimento avanzato dal presidente americano Donald Trump alla luce del diffondersi dell’epidemia.

Il totale dei casi in Gran Bretagna è salito a 590, con un nuovo picco di 134 persone infettate in più rispetto a ieri. I

n Scozia intanto i contagi sono quasi raddoppiati, da 36 a 60. Il totale dei morti accertati nel Regno è salito da 8 ad almeno 10, mentre i test fatti sono aumentati a quasi 30 mila.

L’Austria ha annunciato oggi la sua prima morte a causa del nuovo coronavirus. Si tratta di un uomo di 69 anni tornato dall’Italia e morto a Vienna. Lo ha reso noto l’unità di crisi della città di Vienna, senza fornire ulteriori dettagli. Il numero di contaminazioni è stato aggiornato oggi a 302 in tutta l’Austria.

Il picco in Cina dell’epidemia del coronavirus è stato ormai superato: secondo Mi Feng, portavoce della Commissione sanitaria nazionale (Nhc), i nuovi casi stanno diminuendo nel Paese e l’intera situazione epidemica rimane «a livelli molto bassi». Mi, durante il briefing quotidiano, ha ricordato che i nuovi contagi a Wuhan, focolaio del Covid-19, sono diminuiti fino ad attestarsi a una singola cifra, con soli 8 casi riportati ieri. Sette sono poi i casi nel resto della Cina, di cui 6 importati dall’estero come «contagio di ritorno».