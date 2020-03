CoronaVirus: faceva il gradasso sui social, 40 enne della val di Non denunciato dai Carabinieri

Un quarantenne della Val di Non non ha affatto gradito le misure, sempre più rigide, di contenimento per la diffusione del COVID-19, disposte dal governo e dopo averlo candidamente espresso sulla sua pagina Facebook, ha ricevuto post indignati da altri iscritti e qualcuno ne ha segnalato il comportamento irresponsabile al numero di pronto intervento.

La persona infatti non ha soltanto dichiarato le proprie intenzioni, ma nella mattinata di ieri, si è messo alla guida della propria autovettura e se ne è andato tranquillamente a incontrare un po’ di amici.

I Carabinieri della Stazione di Novella lo hanno fermato e denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.

Dal 10 marzo infatti, per contenere il COVID 19, i Carabinieri del Comando Provinciale di Trento hanno assicurato una costante presenza di servizi e controlli stradali con oltre 172 equipaggi, su tutta la rete viaria urbana e extra cittadina, volti a far rispettare le normative appena emanate, a tutela dell’incolumità Pubblica.

I primi controlli hanno subito evidenziato che molti cittadini non avevano ben chiara la gravità della situazione e dopo una concreta azione di informazione, sono state accertate e contestate le violazioni, sanzionate ai sensi dell’art. 650 del codice penale, per il reato di inosservanza dei provvedimenti delle autorità.

