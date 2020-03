Controlli mobilità coronavirus: 32 persone denunciate in Trentino

Dal 10 marzo, per contenere il COVID 19, i Carabinieri del Comando Provinciale di Trento hanno assicurato una costante presenza di servizi e controlli stradali con oltre 172 equipaggi, su tutta la rete viaria urbana e extra cittadina, volti a far rispettare le normative appena emanate, a tutela dell’incolumità Pubblica.

I primi controlli hanno subito evidenziato che molti cittadini non avevano ben chiara la gravità della situazione e dopo una concreta azione di informazione, sono state accertate e contestate le violazioni, sanzionate ai sensi dell’art. 650 del codice penale, per il reato di inosservanza dei provvedimenti delle autorità.

Sugli 877 soggetti controllati, 543 hanno rilasciato la prevista dichiarazione e 445 gli esercizi pubblici verificati, verificando per 224 condizioni di regolare chiusura, mentre nel totale sono state 31 le persone deferite per violazioni.

A Cavalese, sempre nella serata di ieri, sono stati altresì denunciati all’Autorità Giudiziaria: due giovani fiemmesi, di 24 e 18 anni, recatisi a Verona, un 45 enne cembrano trovato al di fuori del Comune di residenza, una turista 45 enne di Foligno che stava andando a cena da amici in Val di Fiemme e un 19 enne di Varena trovato fuori dal Comune, tutti senza giustificato motivo.

Sette, invece, i denunciati a Trento, fra cui 4 stranieri, uno dei quali stava rientrando da Bolzano dove era andato trovare un’amica.

Ulteriori quattro denunciati a Riva del Garda: un pakistano 32enne di Rovereto, che controllato a Torbole ha dichiarato di voler comprare un telefono a Riva del Garda; due Lombardi ed un residente nella Val Rendena, stavano raggiungendo a Madonna di Campiglio, con l’attrezzatura per sci-alpinismo fissata in bella vista sul tettuccio dell’auto, che hanno cercato di dissimulare delle giustificazioni difficilmente credibili.

Un quarantenne della Val di Non non ha affatto gradito le misure, sempre più rigide, di contenimento per la diffusione del COVID-19, disposte dal governo e dopo averlo candidamente espresso sulla sua pagina Facebook, ha ricevuto post indignati da altri iscritti e qualcuno ne ha segnalato il comportamento irresponsabile al numero di pronto intervento.

La persona infatti non ha soltanto dichiarato le proprie intenzioni, ma nella mattinata di ieri, si è messo alla guida della propria autovettura e se ne è andato tranquillamente a incontrare un po’ di amici.

I Carabinieri della Stazione di Novella lo hanno fermato e denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità

Nel complesso dell’attività e per comprendere il particolare stato d’animo della popolazione, un datore di lavoro di Riva del Garda ha denunciato al locale Comando dei Carabinieri il furto di alcune decine di mascherine di protezione.

I militari, svolte le prime indagini hanno individuato un dipendente della ditta che si era appropriato dei presidi protettivi sul posto di lavoro e lo hanno denunciato in stato di libertà, alla competente Procura della Repubblica.

Nel complesso è possibile dire che la risposta della popolazione al momento appare commisurata alla situazione e pare che l’informazione stia raggiungendo gli effetti auspicati.