Cestistica Rivana Agl: Herrera è tornata in Argentina

Gabriela Herrera ha lasciato la Cestistica Rivana Agl ed è tornata in Argentina.

La 36enne approdata in riva al Garda ad ottobre per dar man forte alla squadra di serie B ha deciso di interrompere il proprio contratto e sconfiggere il Coronovarius ricongiungendosi con i propri famigliari.

Una scelta che la società presieduta da Cristina Santi ha accettato suo malgrado «perchè la nostra speranza è comunque quella – ha spiegato la prima dirigente della Cestistica – di riprendere a giocare al più presto possibile, non fosse altro che questo significherebbe un ritorno alla normalità per tutti noi».

Pubblicità Pubblicità

La lunga argentina ha lasciato un messaggio per «ringraziare tutti coloro che mi hanno permesso di far parte di questa squadra, fatta di ragazze che mettono il cuore in tutto: siete eccezionali. Vi auguro di finire al meglio la stagione e mi dispiace dover partire così a causa della situazione nel Paese».

Anche a coach Sergio Ferraglia non è rimasto altro che «prendere atto della decisione di Gabriela e sperare che tutto torni alla normalità, perchè così, senza nemmeno potersi allenare, è davvero difficile».

Pubblicità Pubblicità

Anche la capitana Emma Bonvecchio ha la speranza «di poter tornare alla normalità il prima possibile. Sappiamo che non si prospettano tempi brevi, ma nell’eventualità si tornasse in campo saremo pronte e pronti a dare il meglio di noi stessi».