Caos documento di autocertificazione per la gli spostamenti: La polizia locale di Trento aggiunge una voce che non esiste sul modello originale

Risulta quanto meno anomalo e del tutto discutibile la scelta operata dalla Dirigenza del Corpo della Polizia Locale Trento Monte Bondone di estendere la possibilità di movimento anche fuori dal Comune di appartenenza (con un’appendice che lascia molti spazi di interpretazione e di discrezionalità): – raggiungimento di località per lo svolgimento delle attività consentite.

Nel modulo originale, (a sinistra nella foto e scaricabile sul sito del comune) diffuso dal governo Conte dopo il decreto questo capoverso non esiste, perché dunque estendere ulteriormente le attività normate di spostamento?

La foto del nuovo e creativo modulo è stata fotografata da un nostro lettore che è stato fermato ad un posto di blocco dalla polizia locale.

Notata la differenza ha poi deciso di inviarlo al numero whatsApp della redazione (3922640625) chiedendo lumi per la differenza con il resto d’Italia.

Ora sorge spontaneo e doveroso interrogarsi in una drammatica situazione che coinvolge il Trentino, e in cui vengono chiesti a tutti gli italiani, alle categorie lavorative tutte dagli esercenti pubblici ai titolari semplici di Partita Iva sacrifici enormi anche e soprattutto in termini economici, sul perché la polizia Locale di Trento non si sia adeguata al decreto.

L’interrogativo trova le sue buone ragioni anche in considerazione del principio irrinunciabile alla difesa e salvaguardia della tutela della salute che parte dalle semplici prassi di buon senso ma laddove questo, come vediamo manchi sempre più e non sia vendibile in “pillole”, occorre che siano le Autorità preposte alla vigilanza e sorveglianza del territorio, per le competenze per cui sono titolate.

Che significa? Significa che se qualche cittadino di Trento vuole andare a sciare in Bondone o in Paganella lo può fare tranquillamente facendo anche ritorno a casa la sera.

E forse le parole pronunciate ieri dal governatore in conferenza stampa suonano ora profetiche alla luce dei fatti. «Non si può andare nemmeno in Bondone a farsi un giro con la macchina» – ha detto ieri Fugatti

La segnalazione è arrivata anche a Gabriella Maffioletti che su questo strano caso di «contraffazione» da parte della Polizia Locale è subito intervenuta.

L’ideatore di questa «genialata» pare sia stato il responsabile servizio esterno dell’unità operativa complessa. Reparto controllo del territorio e prossimità che ha così smentito il decreto emesso dallo Stato e dalla Provincia autonoma di Trento che lo ha recepito.

«In questa fase di emergenza sanitaria dichiarata servono Vademecum chiari e precisi – osserva Gabriella Maffioletti (foto)- non ci debbono assolutamente essere spazi di interpretazione ma misure ferree e “pugno duro” da parte degli Organismi territoriali preposti al presidio territoriale perché l’Organizzazione mondiale della Sanità ha ufficialmente dichiarato che siamo in “pandemia”! E che gli spazi interpretativi vengano predisposti addirittura dall’Organismo principe per la vigilanza ed il controllo tanto asfissiante per le categorie economiche spesso (vedi controlli per ticket parcheggi piuttosto che controlli mirati a certi esercizi pubblici) e non lo sia in tali frangenti sinceramente non è accettabile!»

Il vice coordinatore provinciale di Forza Italia si chiede quale motivo abbia spinto il Dirigente dei servizi territoriali esterni del Corpo della Polizia municipale a predisporre tale modulo, e con quale chiave di lettura leggerlo? A chi doveva servire quell’appendice molto foriera di fantasie interpretative? – si chiede ancora Maffioletti

«Che ne pensa l’attuale sindaco Alessandro Andreatta che come primo cittadino e responsabile primario della tutela della salute pubblica di questo caso specifico? Come lo giustifica? Oltretutto se possa essere ritenuto corretto ai fini stessi del rispetto del DPCM 9 marzo 2020 a firma del Presidente del Consiglio che valeva per tutto il territorio nazionale e che già contemplava tutte gli spostamenti dal proprio domicilio ai luoghi di destinazione in maniera precisa e puntuale» – aggiunge ancora Gabriella Maffioletti che conclude: «Questi gli interrogativi che pongo come forza politica che rappresenta le disfunzioni in materia di gestione amministrativa pubblica e ne reclama una uniformità di intenti e di rispetto sostanziale verso le disposizioni di Organismi superiori ! Colgo l’occasione invece per esprimere vera solidarietà ed umana comprensione verso lo sforzo eccezionale e sovra umano richiesto in tali situazioni al personale medico e paramedico, agli Operatori sanitari delle RSA, a quelli delle strutture di accoglienza specifiche atte a dare assistenza e servizi domiciliari agli anziani ed ai portatori di handicap che operano in situazioni di totale confusione, di sovraesposizione, di pesanti carichi lavorativi in mancanza spesso sia della dotazione organica che di dotazione spesso di dispositivi di protezione individuale, cosa questa che espone il lavoratore/lavoratrice a forti rischi personali e compromettendo conseguentemente gli standard di propagazione del Covid-19. Il compito della politica in questo momento è quello di contribuire a mantenere il territorio presidiato e noi anche dai nostri avamposti lo possiamo fare se lo vogliamo mi pare evidente».