Brentonico: a fuoco la stalla e il fienile dell’azienda agricola della famiglia Schelfi

Nella notte fra martedì e mercoledì un incendio è divampato all’interno dell’azienda agricola della famiglia Schelfi e sono morte venti delle ottanta mucche presenti.

La maggior parte erano manze. Le altre mucche da latte sono state salvate e consegnate alla Federazione allevatori per essere munte.

E’ stato un durissimo colpo per l’azienda. L’incendio ha spazzato via anni di lavoro e messo in serio pericolo tutto il patrimonio dell’azienda che resiste da generazioni.

Giorgio Schelfi è stato svegliato nel cuore della notte da un forte rumore. L’abitazione della famiglia è di fatto attaccata alla stalla.

Ha pensato inizialmente che una mucca stesse disturbando un’altra mucca, ma ben presto si è accorto dell’imponente fascio luminoso provocato dalle fiamme. Affacciatosi dal terrazzo ha notato che le fiamme erano già imponenti.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco volontari di Brentonico, Mori, Ala, Nogaredo, Isera, Rovereto e i vigili del fuoco permanenti di Trento. La colonna di fumo bianco si vedeva anche dal fondovalle.

Sul luogo sono arrivati anche i volontari della Croce Rossa, il sindaco Cristian Perenzoni, due assessori e altri allevatori. Tutti a dare una mano. L’azienda agricola della famiglia Schelfi è una delle più grandi e produttive dell’altopiano. Si è salvata solo l’abitazione.