andràtuttobene, e il disegno della scuola d’infanzia di Mattarello diventa subito virale

Un disegno che generi ottimismo e che dia fiducia. Chi meglio potrebbe farlo se non chi ha di fronte una vita tutta da vivere al meglio possibile, cioè i bambini?

E così l’iniziativa partita dalle maestre della scuola d’infanzia di Mattarello, che chiedevano che genitori e nonni aiutassero i bambini a mandare un messaggio di speranza – #andràtuttobene – da esporre sul cancello o sulle finestre di casa e diffonderlo anche sui social, in breve è diventato virale: da Trento a Pergine, dalle valli è stato un susseguirsi di disegni, fotografie e post.

In molti è apparso anche l’invito a stare a casa, non sempre rispettato in questi giorni.

Pubblicità Pubblicità

Potrebbe essere una presa di coscienza ed un’iniezione di fiducia che parte dai bambini, ma che potrebbe innescare una reazione a catena anche tra gli adulti.

C’è solo d’augurarsi che nessuno arrivi a dare all’arcobaleno un significato politico, ma che semplicemente rappresenti la rinascita di un’Italia che si è trovata in questa situazione per l’inettitudine dell’attuale classe dirigente che non ha voluto prendere provvedimenti tempestivi.

Ma sarà anche per tutti i bambini che ci rimboccheremo le maniche, rialzandoci più forti di prima.