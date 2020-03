Trento: marocchino per paura del coronaVirus ne combina di tutti i colori per farsi arrestare

Lunedì sera un 30 enne marocchino visibilmente ubriaco si è presentato davanti alla Caritas ma era ormai chiusa.

Ha iniziato a dare in escandescenza e all’arrivo dei carabinieri ha chiesto di essere portato in caserma per evitare il contagio da CoronaVirus

Una volta portato presso il Comando provinciale dei Carabinieri per l’identificazione si è rifiutato di lasciare la caserma e ha chiesto ancora una volta di essere arrestato.

Non potendo tornare nel suo paese d’origine a causa del Coronavirus e costretto quindi a soggiornare in Trentino e a quanto pare la paura di essere contagiato e così alta da cercare difesa dentro il carcere di Spini.

Il marocchino per farsi un soggiorno gratis al Spini di Gardolo, carcere che con l’arrivo di una trentina di rivoltosi è tornato a scoppiare per il numero di detenuti presenti, le ha provate tutte.

Si è dapprima messo fra le fotocellule del cancello elettronico per evitarne la chiusura e ha poi iniziato a colpire con i piedi la porta d’ingresso elettrica per evitare che si chiudesse.

Una volta uscito a forza dalla caserma, il giovane marocchino si è lanciato in mezzo alla strada senza preoccuparsi dei veicoli in transito, con il serio rischio di essere investito e bloccando oltretutto il traffico.

All’arrivo dei carabinieri si è aggrappato alla portiera dell’auto dal lato passeggeri.

E’ stato infine arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, ma la sua detenzione non è durata molto.

La procura non ha chiesto nessuna misura cautelare e l’uomo è stato quindi liberato. Il processo a suo carico per resistenza a pubblico ufficiale è stato rinviato a ottobre.