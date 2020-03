Sniffa in centro storico sotto gli occhi di tutti. Il video

Le immagini non hanno bisogno di molti commenti e testimoniano ormai il degrado del centro storico di Trento dove uno spacciatore e consumatore tranquillamente sniffa davanti agli occhi di tutti.

Siamo in via delle Orfane a Trento. Di fronte alla basilica di santa Maria Maggiore uno straniero sembra avercela con qualcuno.

Grida minaccia e bestemmia in balia dell’alcool. Ma non contento poi si appoggia sul davanzale del chiosco tira fuori lo stupefacente e aspira dal naso con la classica «sniffata».

Questo davanti a tutti e senza nessun problema. Ora per «bucarsi» o sniffare non c’è nemmeno più bisogno di nascondersi.

Lo spacciatore dopo la dose di droga raggiungerà via Maffei, dove di fronte alla sala scommesse (chiusa per il coronavirus) si riunirà ai «colleghi» per organizzare al meglio il turno di notte.

