Scuole trentine: al via i laboratori informativi dell’esercito sui residuati bellici

Il 2° Reggimento Genio Guastatori Alpini della Brigata Alpina Julia ha promosso l’iniziativa dell’Esercito Italiano in collaborazione con l’Associazione delle Vittime Civili di Guerra nelle scuole trentine, per spiegare i rischi che si possono correre quando si trovano dei residuati bellici.

Gli incontri, prima della chiusura delle scuole, si sono tenuti all’Istituto Martino Martini di Mezzolombardo ed al liceo Scientifico Galilei ed hanno avuto come tema gli ordigni sia della Prima che della Seconda Guerra Mondiale che ancora si possono trovare in Trentino.

Questi appuntamenti didattici sono dei laboratori che fanno parte del progetto “ De-Activate” per un protocollo generato dall ANVCG, il MIUR in cooperazione col Ministero degli Interni e con lo Stato Maggiore dell’Esercito.

E’ stata sottolineata la fondamentale importanza di un’immediata segnalazione dei residuati bellici ritrovati in qualsiasi situazione, anche perché in Trentino grazie ai qualificati appartenenti alla Brigata Alpina Julia è possibile un veloce intervento per la messa in sicurezza dell’area nella quale è stato trovato l’ordigno.

Tra l’altro la ANVCG può contare su relatori che provengono dell’Associazione Nazionale Alpini, dalle Forze Armate e dai Corpi dello Stato e offrire così diversificate relazioni di sicuro interesse.

I relatori del 2° Reggimento si sono soffermati in particolare sull’ingannevole aspetto di manufatti bellici che possono risalire anche a 100 anni fa.

Pur potendosi presentare in pessime condizioni, arrugginiti o deformati non viene mai meno la loro destinazione d’uso.

Anzi i meccanismi rovinati alla pari dei componenti chimico-esplosivi possono essere diventati ancora più sensibili del normale.

Un laboratorio è stato dedicato alle bombe d’areo e proprio il recente sgombero del paese di Romagnano è stato un aspetto raccontato e documentato.

Lo scopo dei laboratori promossi dall’Esercito Italiano è anche quello di favorire la prevenzione ed informare sui rischi che si possono correre a tutela dell’incolumità della popolazione.