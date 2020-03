Mori: gli Scout Agesci offrono il loro aiuto. Spesa a domicilio per chi ha necessità

Mori è una cittadina di 10.000 abitanti che nasconde piccole perle quali strutture, stradine pittoresche, bellissimi scorci e un gruppo di Scout AGESCI pronto a mettersi a disposizione dei cittadini nei momenti più difficili.

In questi giorni di emergenza sanitaria, il Gruppo in questione ha deciso di attivarsi. Scendono in campo una ventina di ragazzi che, ben informati sulle disposizioni e sulle rigide regole che è necessario seguire per proteggere loro stessi e la cittadinanza dal CODIV-19, hanno offerto aiuto alle persone più fragili.

I giovani stanno diffondendo un numero telefonico (Emanuela- 348 404 6220) rivolto alle persone anziane e a chi non ha la possibilità di ricevere supporto familiare all’interno del comune di Mori. I ragazzi si preoccuperanno quindi di procurare e portare beni essenziali e di prima necessità (cibo, farmaci ecc).

«Siamo una Associazione che si occupa dei ragazzi a titolo volontario, tra noi un gruppo di adulti si occupa della organizzazione delle attività. Questa nostra offerta nasce proprio dalla volontà di fare fronte comune e di aiutare il prossimo per quanto possibile. Saranno solo persone adulte a mettere in atto questa iniziativa. I maggiorenni coinvolti sono circa 20. L’idea ci è venuta un pò per caso, sappiamo che altri gruppi Scout si sono attivati, sempre nel rispetto delle norme. Il nostro pensiero sarà quello di preoccuparci delle persone. Una delle caratteristiche della nostra associazione è quella di insegnare ai ragazzi di essere cittadini attivi e ci auguriamo di farlo anche in questo modo» spiega Mariachiara, referente degli Scout AGESCI Mori 1.

Per svolgere la loro opera in sicurezza e nel rispetto delle norme il Gruppo Scout, che è in contatto con il Comune di riferimento, ha stabilito diverse regole. Tra queste; non entreranno nelle case al momento delle consegne, verranno evitati quindi contatti diretti con le persone. Il servizio verrà effettuato da un solo scout scelto in base a disponibilità ed esigenze varie. Non sono inoltre previsti spostamenti fuori dal comune di appartenenza, Mori sarà la quindi l’unica zona interessata dal Gruppo.

L’Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani (AGESCI) educa i giovani attraverso lo scautismo, l’obiettivo del metodo è quello di offrire a ragazzi e ragazze tra gli 7 ed i 21 anni un ambiente adatto alla loro età, alla scoperta della natura, al gioco e al divertimento. Principi fondamentali l’attenzione verso il prossimo, la volontà di sviluppare tutte le proprie capacità personali per cercare, crescendo, di diventare persone quanto più libere, autonome, critiche, solide e capaci di solidarietà.

Le associazioni sono presenti in oltre 200 stati e territori del mondo, riuniscono persone di ogni etnia e ceto sociale permettendogli di perseguire scopi comuni. La fratellanza è infatti uno dei principi cardine del mondo degli scout che, in situazioni di emergenza quale quella attuali, viene messa in campo nel migliore dei modi.