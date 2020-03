Mercato del giovedì solo con i generi alimentari. Nel week end chiusi i centri commerciali

I riflessi dei provvedimenti restrittivi per contrastare il contagio da coronavirus, si avvertiranno anche sui mercati.

Quello di domani della tradizionale giornata del giovedì, sarà organizzato in forma decisamente ristretta: potranno esporre la propria merce solo gli ambulanti di generi alimentari, assenti tutti gli altri settori merceologici.

Lo scopo è quello di evitare gli assembramenti di persone sia ferme di fronte ai banchetti che in transito.

Pubblicità Pubblicità

Sarà inoltre possibile distanziare i punti vendita in modo adeguato.

Una conseguenza indiretta potrebbe quella di diminuire l’affluenza nei negozi di alimentari e nei supermercati.

Pubblicità Pubblicità

Sospeso fino a data da destinarsi anche il “ Mercato dei Gaudenti” che si sarebbe dovuto tenere sabato 14 maggio.

Nel fine settimana saranno chiusi i centri commerciali, mentre sono confermati i mercatini rionali sempre con la limitazione dei soli generi alimentari e con l’obbligo di mantenere la distanza attualmente di legge evitando gli assembramenti.

Gli ambulanti nell’adeguarsi immediatamente alle restrizioni previste per salvaguardare la salute pubblica, auspicano che con la stessa tempestività siano trovate adeguate soluzioni per le aziende interessate, in modo da ammortizzare la grave situazione commerciale in essere.