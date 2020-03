Marco di Rovereto: allestito l’ospedale da campo per fronteggiare l’emergenza coronavirus. A Trento pronto soccorso deserto

Benchè il numero dei posti non sia del tutto finito, si è pensato di provvedere in anticipo a quando il numero dei ricoveri per il Covid-19 avrà bisogno di altri posti letto.

Per il momento, oltre all’ospedale di Rovereto, sono stati allestiti dei posti letti in alcuni istituti privati e nella pneumologia di Arco.

Stanno iniziando ad essere rinviate le visite ambulatoriali non urgenti per quanto riguarda anziani e persone immunodepresse, così come gli interventi chirurgici non urgenti che implichino un ricovero nelle Rianimazioni di Trento e Rovereto, che devono essere il più possibile libere.

L’ospedale da campo è una struttura che era già presente all’interno dell’ospedale. Dopo averne verificato le funzionalità si è deciso pertanto di utilizzarlo. Potrebbe essere utilizzato anche in caso di grave emergenza per ospitare i malati della Lombardia oppure del Veneto, anche se in quest’ultima regione il contagio pare molto contenuto.

Nel frattempo il messaggio di non recarsi al Pronto Soccorso, se non per casi urgenti, è stato ben recepito dalla popolazione: gli ingressi al Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Chiara di Trento sono calati del 38%.

I cali si sono registrati in tutta la Provincia: Cles (-42%), Cavalese (-48%), Rovereto (-32%), Arco (-28%), Borgo (-26%) e Tione(-39%).

Ieri in conferenza stampa il direttore dell’azienda sanitaria Bordon ha mostrato alcune foto della sala d’aspetto del pronto soccorso del santa Chiara deserta.

Non era mai successo in 50 anni. (foto)

Oltre al senso di responsabilità, i trentini stanno cercando di evitare il Pronto Soccorso soprattutto perchè luoghi a rischio. Sono aumentati invece i casi di polmonite, connessi in alcuni casi con il Covid-19: nel periodo 1-9 marzo del 2018 erano 72, nello stesso periodo nel 2020 sono 97 con 62 ricoverati.

Nei prossimi giorni l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari attuerà delle iniziative per gli anziani sopra i 75 anni e per le persone immunodepresse.

A coloro che rientrano in queste categorie verranno inviati dei messaggi personalizzati con un’azione di medicina preventiva attiva per proteggerli. In Trentino nessun soggetto sotto i 40 anni è finito finora nel reparto di Rianimazione a causa del Covid-19.