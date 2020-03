L’appello di Zampa amica: «Non abbandonate gli animali, non sono fonte di contagio»

L’attività di “Zampa Trentina” non si ferma, ma si adatta solamente a quanto previsto dal decreto del 9 marzo.

L’ associazione limiterà le proprie attività in particolare quelle che prevedano spostamenti o assembramenti, per contribuire come tutti a ridurre il rischio di contagio da coronavirus.

Sarà comunque sempre disponibile per telefono, tramite la pagina Facebook o via WhatsApp.

I cani in cerca di casa purtroppo non diminuiscono. Quelli di “ Zampa Trentina” sono al sicuro in stallo e le volontarie invitano a continuare a chiedere di loro ed a riflettere bene sulla possibilità di adottarne uno.

Si ricevono e rilanciano giornalmente foto e video che aggiornano sulla vita dei cani in adozione da parte delle volontarie che li stanno seguendo.

Se sarà possibile, saranno comunque organizzati degli incontri conoscitivi senza trasgredire nessuna regola, saranno solamente organizzati in un luogo aperto e mantenendo le distanze adeguate, “ Zampa Trentina” ribadisce che gli animali da compagnia non sono fonte di contagio.

Questo timore non deve spingere ad abbandoni ingiustificati che invece si stanno registrando in aumento proprio in questi giorni.

Le volontarie ringraziano anticipatamente per la comprensione per i forzati limiti del loro operato.

Per qualsiasi chiarimento, per organizzare un incontro con i cani in adozione, ma anche per proporre un’eventuale collaborazione si può telefonare ai seguenti numeri: 348-0120409 o 345-8426319