L’appello del Governatore Fugatti: «Nessuna alternativa, dovete rimanere tutti a casa!» Ma qualcuno non segue il consiglio

Le persone devono stare in casa. Non c’è alternativa. Uniche eccezione: lavoro, stato di necessità e salute. È consentita la mobilità in prossimità della propria abitazione per attività sportivo e di movimento. Ma solo in prossimità della propria abitazione. Per esempio: non si può andare in Bondone in macchina per farsi un giro da soli».

In conferenza stampa oggi Fugatti ha ribadito che tutti devono rimanere a casa senza se senza ma, perché solo così sarà possibile vincere la battaglia contro il coronaVirus.

Ricordiamo ancora una volta che è possibile uscire di casa solo solo per comprovate esigenze lavorative o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni essenziali.

Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali.

La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato.

Devono avere con se l’autocertificazione anche le persone che si muovono a piedi.

Ma non tutti i trentini seguono i consigli e i provvedimenti del decreto entrato in vigore lunedì notte e che da giorni tutte le istituzioni ripetono fino alla nausea.

Veniamo ai supermercati: in alcuni punti vendita le cassiere non hanno le mascherine oppure quelle in dotazione sono artigianali a tal punto che non servono a nulla.

Singolare quanto sta succedendo in alcuni supermercati dove entrano numerose ed intere famiglie, tutte straniere, che fanno allegramente la spesa e non vengono bloccate. È risaputo che a fare la spesa si deve andare da soli per così contenere la possibilità di contagio.

A questo riguardo è stato importante il comportamento etico di una cittadina trentina che, visto quanto stava succedendo, ha inviato una lettera ai vertici del supermercato che hanno risposto scusandosi e promettendo un controllo più serio in tal senso. (a lato il messaggio)

Grande confusione anche sulla frequentazione dei parchi: sono arrivate in redazione numerose segnalazioni di gruppi di ragazzini e genitori che giocavano nei parchi. In questo caso non si tratta ci comprovate necessità urgenti.

Gli anziani al bar a giocare a carte: Ci sono nuclei di amici anziani che forse non sono al corrente di quello che sta succedendo che si riuniscono nei bar per giocare a carte sotto gli occhi del titolare che fa finta di nulla.

Nei giardini ci sono anziani sulla panchine che parlano fra di loro fermandone altri creando così capannelli pericolosi fra soggetti peraltro a rischio vista l’età.

Ricordiamo anche che è vietato inforcare le biciclette da corsa e fare qualsiasi attività sportiva in gruppo o con un’altra persona. Oggi si sono visti dei gruppi di ciclisti sulle ciclabili e con l’arrivo della bella stagione questi comportamenti potrebbero incrementarsi.

Arrivano anche notizie che a Trento nord ci sono appartamenti ammassati di persone straniere che negli ultimi giorni sono aumentati a dismisura.

Le segnalazioni parlano di decine di bambini che girano per gli appartamenti. Il sospetto è che si tratti di un asilo abusivo o che delle persone dopo lo scoppio del coronavirus abbiano viaggiato in Trentino provenienti da altre regioni. La situazione va comunque monitorata.

L’invito del governatore è quello di seguire le regole. Un comportamento sbagliato non solo può danneggiare noi stessi ma anche gli altri. È il momento più difficile della storia italiana e trentina e tutti dobbiamo fare la nostra parte. Ma proprio tutti.

Qui puoi scaricare alcune nuove linee guida firmate dal governatore oggi