La Famiglia Cooperativa Anaunia attiva il servizio di spesa a domicilio per i clienti over 65

Il lunedì sarà dedicato ai clienti dei Comuni di Livo, Cis, Bresimo e Rumo, il mercoledì a quelli dei Comuni di Contà, Ville d’Anaunia e Cles, e il venerdì a quelli dei Comuni di Predaia, Sfruz e Novella.

Viste le ultime misure attuate per contrastare il diffondersi del Coronavirus, la Famiglia Cooperativa Anaunia ha deciso di attivare il servizio di spesa a domicilio per i clienti over 65 al fine di dare aiuto e supporto alle persone più anziane.

In questo modo verranno agevolate le persone più a rischio, che potranno rimanere in casa e ricevere comodamente la propria spesa.

“Per la pregevole iniziativa, e per il difficile lavoro in questo momento, vogliamo esprimere un grande ringraziamento a tutto il personale della Famiglia Cooperativa Anaunia” fanno sapere la presidente Graziella Berti e tutto il consiglio di amministrazione.

Per usufruire del servizio basta far avere il proprio ordine entro le 10 al numero 0463.451179 oppure tramite e-mail all’indirizzo fc.anaunia@cooptrentina.it o attraverso sms/WhatApp scrivendo al numero 329.9015615. La consegna all’indirizzo indicato nell’ordine avverrà a partire dalle 11.

