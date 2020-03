Gli uffici comunali di Predaia ricevono solo su appuntamento

A partire dalla mattinata di oggi, martedì 11 marzo 2020, e fino a nuove disposizioni, nella tutela del personale e degli utenti, gli uffici comunali di Predaia resteranno operativi ma andranno contattati solo via telefono o posta elettronica.

Per eventuali necessità di contatto diretto è necessario prendere un appuntamento. In ogni caso, il Comune raccomanda di posticipare le richieste non urgenti.

Ecco i contatti per richiedere informazioni o un appuntamento: servizi demografici (anagrafe, cimiteri, urp) tel. 0463.468114 interno 1, e-mail demografici@comune.predaia.tn.it; servizio tributi (imis, acquedotto, asilo nido) tel. 0463.468114 interno 5, e-mail tributi@comune.predaia.tn.it; servizio segreteria e protocollo tel. 0463.468114 interno 2, e-mail comune@comune.predaia.tn.it; servizio lavori pubblici e cantiere comunale tel. 0463.468114 interno 3 – e-mail lavori.pubblici@comune.predaia.tn.it; servizio edilizia privata ed urbanistica tel. 0463.468114 interno 4, e-mail urbanistica@comune.predaia.tn.it; servizi finanziari tel. 0463.468114 interno 6, e-mail ragioneria@comune.predaia.tn.it; servizi ai cittadini (suap, commercio, cultura) tel. 0463.468114 interno 7 – mail coredo@comune.predaia.tn.it.

Al termine dell’avviso, il Comune di Predaia dice di confidare nella comprensione e nella autodisciplina dei cittadini, a tutela della salute loro e dei dipendenti che garantiscono comunque il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali.

