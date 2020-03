CoronaVirus: in val di Cembra i casi salgono a 4. I consigli del dottor Martini

Sono saliti a 4 i casi conclamati di coronaVirus in val di Cembra.

Il dottor Giorgio Martini, farmacista di Cembra, nel servizio a cura di Massimo Gabbani ricostruisce la dinamica che ha fatto scoprire il primo caso della valle. All’interno del servizio Martini elargisce alcuni consiglio sui comportamenti da seguire per bloccare la diffusione del virus.

Ad oggi dopo Trento, la Val di Cembra è la seconda valle con più contagiati. Seppur i numeri in Trentino siano ancora pochi, e quindi non si parli ancora di epidemia, è bene sentire i consigli del dottor Martini che svela anche le contromisure prese per tutelare i propri clienti

