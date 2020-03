CoronaVirus: in Italia 12.462 contagi e 827 morti. OMS dichiara la Pandemia

L’emergenza coronavirus in Italia continua. Il bilancio dell’epidemia si aggrava: a fronte di un numero complessivo in Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, di 12.462 persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2, 2.313 in più rispetto a martedì.

Di queste, 827 sono decedute, solo oggi 196, e 1.045 sono guarite (+41).

Attualmente i soggetti positivi sono 10.590 (il conto sale a 12.462 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti).

Tutto il mondo è interessato al contagio, l’unico punto ancora non toccato dal virus è l’Antartide.

Oggi, 11 marzo il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha annunciato in diretta dalla Svizzera che poiché sono stati registrati più di 118mila casi di Covid-19 in 114 paesi, e 4.291 persone hanno perso la vita, si è passati da un’epidemia a una pandemia.

“Pandemia non è una parola da usare con leggerezza o disattenzione”, ha detto Tedros. “È una parola che, se usata in modo improprio, può causare paura irragionevole o sofferenze e morti inutili. Descrivere la situazione come una pandemia non cambia la valutazione dell’Oms sulla minaccia rappresentata da questo coronavirus. Non cambia ciò che l’Oms sta facendo e non cambia ciò che i paesi dovrebbero fare”.

Secondo Tedros è una “crisi che colpisce tutti i settori” e quindi riguarda tutti. “Tutti i paesi possono ancora cambiare il corso di questa pandemia”. Un’azione rapida può impedire maggiori contagi e la trasmissione all’interno di una comunità, si “può invertire la tendenza”. La sfida non è se i paesi possono cambiare il corso del virus ma se lo vogliono, ha affermato Tedros, visto che alcuni paesi hanno il problema di scarse risorse, ma altri di mancanza di determinazione.

Vengono segnalati i primi pazienti in terapia intensiva in Abruzzo: sono tre giovani

Il direttore Dipartimento Malattie infettive dell’Iss Gianni Rezza. «È ancora presto per pronunciarsi. gli effetti delle misure restrittive – sottolinea – non si vedranno entro questa settimana, anche per quanto successo nei giorni scorsi con i massicci spostamenti da Milano. Per questa settimana mi aspetto un aumento dei casi e non un calo. Questi giorni ‘sconterannò quanto purtroppo accaduto, poi inizieremo a vedere».

Portogallo, stop ai voli da e per l’Italia. Le autorità del Portogallo hanno annunciato la sospensione del traffico aereo con l’Italia a partire dalle 23.59 del 10 marzo, per un periodo di 14 giorni. Lo rende noto il sito Viaggiare Sicuri della Farnesina.

Stop ai voli anche dall’Ucraina. Il primo ministro ucraino Denis Shmygal ha annunciato la sospensione dei voli con l’Italia. Lo riporta Interfax.

L’Austria chiude traffico ferroviario al Brennero. L’Austria ha sospeso i collegamenti ferroviari internazionali al Brennero. Lo stop riguarda i treni passeggeri, mentre i treni merci possono proseguire dopo il cambio del locomotore, come anche i treni passeggeri che non si fermano in Italia.

Nei vari decreti, firmati ieri sera ed entrati in vigore con la mezzanotte, in più punti si parla esplicitamente di «temporanea reintroduzione dei controlli di frontiera Ue». I decreti hanno una validità di dieci giorni, mentre i treni passeggeri e i voli di linea verso e dall’Italia sono sospesi fino al 3 aprile prossimo.​ L’Austria ha annunciato anche la chiusura dei valichi secondari con l’Italia in Carinzia. «Nei prossimi giorni» – scrive l’agenzia Apa – saranno infatti bloccati i passaggi a Nassfeld e Pl”ckenpass, nel territorio comunale di Hermagor. È invece prevista la chiusura notturna per il valico della strada statale Tarvisio/ Thoerl-Maglern.

Slovenia, controlli al confine. In Slovenia sono iniziati i controlli alla frontiera con l’Italia, e l’ingresso di persone è consentito solo ai cittadini sloveni o ai possessori di un permesso di residenza permanente o temporanea. Ieri il governo di Lubiana aveva annunciato la decisione di chiudere il confine con l’Italia per contenere il contagio da coronavirus. L«ingresso è consentito alle altre persone solo se in possesso di un certificato medico, in sloveno, inglese o italiano, rilasciato dall’autorità competente non più di 3 giorni precedenti all’ingresso, che attesti la negatività al Covid-19.

In Albania bloccati i traghetti per l’Italia. La nostra ora è una nazione isolata.

Supera quota 500 il numero di positivi al coronavirus nei Paesi bassi. Sono 121 i nuovi casi confermati dall’Istituto nazionale per la sanità pubblica nel suo bollettino quotidiano. Il numero totale dei contagi arriva così a 503, e si allunga anche la lista dei decessi, saliti a cinque. L’ultima vittima è una persona di 68 anni. Secondo le autorità, 199 persone su 503 hanno contratto il virus all’estero. La regione più colpita è quella del Brabante Settentrionale.

Veneto, Lombardia, Piemonte e Friuli Venezia Giulia chiedono al governo Conte di chiudere tutto e sigillare le regioni.