CoronaVirus: il Governo vara il blocco per 15 giorni. Nessun movimento nei comuni

Nel giorno in cui l’Oms classifica l’epidemia coronaVirus pandemia sottolineando che nei prossimi mesi ci si aspetta “un aumento dei casi e purtroppo anche nelle morti in un numero sempre crescente di Paesi“ l’Italia chiude tutto restringendo inesorabilmente le misure di prevenzione.

Il Governo vara dunque il lockdown totale, cioè blocco totale dei movimenti nei Comuni, con uscite permesse soltanto per fare la spesa (solo una persona per nucleo familiare) o per emergenze di tipo sanitario.

Un decreto che prevede la chiusura di tutte le attività commerciali di vendita al dettaglio ad eccezione dei negozi di generi alimentari e delle attività imprenditoriali di ogni ordine e grado su tutto il territorio nazionale: chiusi negozi, bar, pub, ristoranti, lasciando la possibilità di fare consegne a domicilio (non sarà dunque necessario fare nessuna corsa all’acquisto di cibo nei supermercati)

Chiudono anche parrucchieri, centri estetici, i servizi di mensa che non garantiscono la distanza di sicurezza di un metro.

Resteranno operative soltanto farmacie e parafarmacie, discount ma non nei centri commerciali, forze dell’ordine, vigili del fuoco, operatori e presidi sanitari.

Oltre a questi rimangono aperti i tabacchini le edicole stampatrici, i meccanici, gli idraulici e le pompe di benzina.

Resta garantito lo svolgimento dei servizi pubblici essenziali tra cui i trasporti e i servizi di pubblica utilità come quelli bancari, postali, finanziari e assicurativi.

La chiusura totale durerà per 15 giorni, prorogabili di altri 15. Per tutte le imprese sarà attivata la cigs a zero ore.

Per quanto riguarda le attività produttive e le attività professionali va attuato il più possibile la modalità del lavoro agile, vanno incentivate le ferie, i congedi retribuiti per i dipendenti.

Restano chiusi i reparti aziendali che non sono indispensabili per la produzione.

Industrie e fabbriche potranno continuare a svolgere le proprie attività produttive a condizione che assumano e predispongano misure adeguate per reggere la difficile congiuntura economica e sociale. Saranno garantite le attività del settore agricolo.

Questo il messaggio di Conte agli italiani: “So che state cambiando le vostre abitudini di vita, l’effetto di questo grande sforzo lo potremmo vedere solo tra un paio di settimane. Grazie a tutti voi che state rispettando le misure che il governo ha adottato per contrastare la diffusione del virus. Lucidi, misurati e responsabili”.

Sappiate che queste vostre rinunce stanno offrendo un grande contributo prezioso al Paese. L’Italia, possiamo dirlo con orgoglio, sta dando prova di essere una grande Nazione., una grande comunità unita e responsabile. in questo momento tutto il mondo ci guarda. Ci guardano per i numeri del contagio, vedono un Paese in difficoltà ma ci apprezzano anche perché stiamo dando prova di grande rigore e resistenza.

Domani ci guarderanno come esempio positivo di un Paese che è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. Siamo i primi ad essere stati colpiti e siamo quelli che stanno reagendo con maggior forza diventando un modello giorno dopo giorno anche per tutti gli altri.

E’ una sfida che mette a dura prova il nostro sistema sanitario nazionale e la tenuta della nostra economia e del nostro tessuto produttivo fatto di piccole e di medie imprese. Nelle scelte che abbiamo fin qui assunto abbiamo tenuto conto di tutti gli interessi in gioco, mettendo al primo posto la salute degli italiani. Se tutti rispetteremo queste regole, usciremo più in fretta da questa emergenza. Siamo parte di questa medesima comunità. Rimaniamo distanti oggi, per abbracciarci con più calore”