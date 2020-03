CoronaVirus: bilancio in Trentino sale a 77 contagi

Il bilancio dei contagi di CoronaVirus in Trentino sale a 77.

«Se ne potrebbero aggiungere degli altri – ha spiegato Stefania Segnana – stiamo attendendo alcuni report da altri paesi»

Nella giornata di oggi sono stati scoperti 25 nuovi casi di contagio di CoronaVirus. È il numero di contagiati più alto in un giorno da quando è apparso il virus in Trentino

29 persone sono ricoverate nel reparto infettivi del santa Chiara, 45 presso il proprio domicilio e 3 sono sempre in rianimazione a Rovereto. Le persone guarite sono salite a tre, l’ultimo è di Pergine. I comuni più colpiti sono: 27 casi sul totale sono stati scoperti a Trento, 4 a Vermiglio, 4 a Canazei e 4 Pergine, val di Cembra e Pieve di Bono, 3 a Rovereto.

Sono circa 400 invece le persone in quarantena.

«L’attenzione deve essere sempre alta e i casi stanno aumentando anche per la presenza alta di turisti in questo momento. I numeri sono rivelanti se visti per una sola giornata. Le disposizioni del decreto #iostoacasa sono anche per il Trentino. Invito i cittadini a seguire tutte le disposizioni che contiene il decreto. I prossimi 7 giorni saranno decisive. Ma ripeto: Le persone devono stare in casa. Non c’è alternativa. Uniche eccezione: lavoro, stato di necessità e salute. È consentita la mobilità in prossimità della propria abitazione per attività sportivo e di movimento. Ma solo in prossimità della propria abitazione. Per esempio: non si può andare in Bondone in macchina per farsi un giro da soli».

Maurizio Fugatti ha ipotizzato che potrebbe essere necessario, se le cose peggiorano, chiedere al premier Conte di chiudere tutto anche in Trentino come in queste ore sta richiedendo con forza la Lombardia

Ha ricordato anche che è vietato inforcare le biciclette da corsa. Il governatore ha più volte sottolineato che l’unico modo per fermare la diffusione del virus è quella di rimanere a casa.

Continuano ad essere chiuse le visite presso le case di riposo (3 i casi positivi nelle case di riposo di Pergine e di Primiero) e nelle strutture dove sono alloggiati i minori allontanati dalle famiglie.

La mappa dei contagi in Trentino