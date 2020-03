Campodenno, il sindaco Biada scrive ai cittadini: «È il momento della responsabilità e della lealtà di tutti. Questa sfida la vinciamo insieme»

“Questo è il momento della responsabilità e della lealtà di tutti. Questa sfida la vinciamo tutti insieme. Non possiamo permetterci di pensare ‘a me non può accadere’!”.

Il sindaco di Campodenno Daniele Biada utilizza parole forti e significative, che richiamano al senso di responsabilità di ognuno di noi, nella lettera rivolta ai propri cittadini pubblicata sulla pagina Facebook del Comune.

“Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono ora in vigore su tutto il territorio nazionale norme rigorose e straordinarie per limitare la diffusione del contagio da Coronavirus – scrive Biada –. È un momento particolarmente difficile per il nostro Paese e in particolare per il sistema sanitario che deve affrontare un’emergenza che, per l’Italia, non ha precedenti”.

“Noi, tutti insieme, dobbiamo reagire in modo positivo senza allarmismi, ma con decisione e serietà, di fronte a una situazione straordinaria e in continua evoluzione”.

Il sindaco di Campodenno chiede quindi con decisione che vengano rispettate le disposizioni impartite. “È doveroso adottare i comportamenti e le pratiche necessarie al contenimento del virus e alla gestione dell’emergenza epidemiologica che ci sono state comunicate dal Ministero della Salute – si legge nella lettera –. Dobbiamo sentirci parte di un sistema che solo con coesione e maturità comportamentale potrà vincere questa sfida”.

“Comprendo che non siamo abituati a limitare la nostra libertà di azione, trasferimenti e vita sociale, ma in questo momento dobbiamo rivedere le nostre abitudini. Non c’è scelta”.

Come spiega il primo cittadino Daniele Biada, un comportamento responsabile è necessario per non mettere in pericolo la nostra vita, quella di figli, genitori, nonni e di tutti i cittadini delle nostre comunità.

“La parola d’ordine è ‘io sto a casa’ – conclude Biada –. Sono a disposizione di tutti e ricordo che nessuno è lasciato solo”.