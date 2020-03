Attivato a Ossana e Dimaro Folgarida un servizio di supporto agli anziani e a chi ha problemi di salute

Nell’ultimo decennio tra gli ormai conclamati problemi climatici e le rigide norme anti – inquinamento, tutto il settore dei trasporti ha subito importanti trasformazioni per riuscire a minimizzare l’impatto che le possibili emissioni automobilistiche possono avere sull’ambiente e sulla natura. I risultati di una tecnologia sempre più sviluppata hanno portato infatti ad una veloce evoluzione […]

La Comunicazione arrivata dal Governo della chiusura della scuole di tutta Italia a causa dell’emergenza Coronavirus, ha mandato letteralmente in tilt la maggior parte delle famiglie italiane, che ad oggi stanno incontrando molte difficoltà nel trovare qualcuno che possa occuparsi dei loro piccoli. Infatti, dall’arrivo dell’ufficialità della notizia, le chat delle mamme non smettono di […]

Le continue anomalie climatiche a cui è sottoposto il nostro pianeta, costringono ad atteggiamenti sempre più attenti e volti al rispetto dell’ambiente e della natura, focalizzando l’interesse anche sulla qualità di vita di alcuni tipi di animali come le api, responsabili della biodiversità del mondo e della produzione di verdura e frutta. Secondo uno studio […]

Per alcune persone, il proprio cane è l’equivalente di un figlio peloso, che comunica a modo suo e che riesce ad amare incondizionatamente e senza pregiudizi. Se viziare il proprio cane è qualcosa di cui non possiamo proprio fare a meno, oltre ai cappottini, ai giochi e alle particolari e soffici cuccette possiamo puntare a […]

Dall’esplosione del Coronavirus, è caccia aperta, o forse guerra, ai presidi sanitari alla ricerca delle più comuni armi di prevenzione come le mascherine e i disinfettanti, con i prezzi in continuo ed inesorabile aumento, portando a rincari di oltre 148%. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), notando questa incontrollabile nonchè produttivamente ingestibile domanda della nota “amuchina“, […]

Il Covid-19 continua a mietere vittime e non si tratta solo di reali malati. In quesi ultimi giorni, in Italia, stiamo assistendo ad una vera e propria psicosi collettiva. Tra gli scaffali vuoti al supermercato, le piazze deserte, il gel Amuchina che raggiunge prezzi a dir poco assurdi quando rivenduto e la paura del virus […]