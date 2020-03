Uffici Catasto e Libro Fondiario di Mezzolombardo spostati provvisoriamente a Trento. Paoli (Lega): «Basta strumentalizzazioni»

“Sinceramente non ci sto e dico basta a inutili strumentalizzazioni politiche che riguardano gli uffici del Catasto e del Libro Fondiario di Mezzolombardo” questo è quanto dichiarato dal consigliere provinciale della Lega Denis Paoli riguardo alla nota vicenda dello spostamento (provvisorio) degli uffici da Mezzolombardo a Trento.

“Voglio, per l’ennesima volta, tranquillizzare la popolazione dicendo che il servizio degli Uffici del Catasto e del Libro Fondiario sarà spostato solo provvisoriamente a Trento a causa dei rumori provenienti dal cantiere adiacente per la realizzazione della nuova biblioteca – continua Paoli –. Vogliamo evitare che atti politici di qualche consigliere provinciale di minoranza creino allarmismo”.

Quella che prevede la sospensione delle attività svolte agli uffici del Catasto e del Libro Fondiario di Mezzolombardo, già preannunciata qualche giorno fa, è infatti una misura del tutto eccezionale e provvisoria.

Si è resa necessaria, come spiega il consigliere, per il disagio lavorativo legato alle emissioni rumorose. La tutela della salute dei lavoratori ha perciò comportato la sospensione temporanea delle attività svolte nella sede rotaliana.

A partire dalla giornata di ieri, lunedì 9 marzo, dunque, le stesse attività sono svolte regolarmente nelle sedi degli Uffici Catasto e Libro Fondiario di Trento, in Via Gilli n.4, nel Palazzo Centro Nord Tre.

Al momento non è possibile stabilire la data di rientro in sede, che dovrà necessariamente coincidere con la fine della fonte del rumore.

Legato, invece, all’emergenza epidemiologica Covid-19 e considerata la consistente affluenza di utenti agli sportelli degli uffici catastali e del Libro fondiario dislocati sul territorio provinciale, è un provvedimento adottato dalla Giunta provinciale giovedì scorso, che intende limitare il più possibile la presenza fisica dell’utenza, incoraggiando il ricorso ai servizi online.

A sostegno delle misure organizzative adottate e per coadiuvare i cittadini nell’utilizzo della risorsa informatica, è stata sospesa l’applicazione dell’importo aggiuntivo di 10 euro per la trasmissione mediante fax o e-mail di copie e certificati catastali e tavolari fino al 19 marzo 2020, fermo restando il pagamento dei tributi e dei diritti dovuti per il rilascio di copie e certificati (3 euro).