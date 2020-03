Spaccio piazza Dante: arrestato 33 enne nigeriano senza fissa dimora e sequestrate 27 dosi di eroina

Anche con l’emergenza CoronaVirus continua l’azione di controllo voluta dal Questore di Trento di alcune zone nevralgiche della città.

Dopo il blitz della scorsa settimana in piazza della Portela, ieri è stata la volta di Piazza Dante.

Nel corso di un’attività di contrasto all’illecita vendita al dettaglio di sostanze stupefacenti, la Squadra Mobile ha individuato, e denunciato, un pusher nigeriano nei pressi del parco antistante lo scalo ferroviario di Trento.

L’uomo 33 anni, senza fissa dimora, è stato visto aggirarsi in piazza Dante alla ricerca di possibili acquirenti.

Gli investigatori della Squadra Mobile, appostati nei giardini della stazione ferroviaria, hanno atteso il momento propizio per potersi avvicinare allo straniero.

Ma quest’ultimo si è reso conto di essere sotto osservazione ed all’improvviso ha iniziato a correre tra i passanti, dirigendosi verso lo scalo ferroviario potersi dare alla fuga.

Un tentativo di sottrarsi alla morsa degli investigatori della Squadra Mobile che è stato interrotto non appena uscito dai giardini di piazza Dante.

Qui l’hanno bloccato gli altri agenti in borghese della Questura di Trento, in attesa di un cenno da parte dei colleghi, intenti a rincorrere il pusher, per poter sbarrare la strada all’uomo in fuga.

Una volta bloccato, il cittadino nigeriano è stato perquisito e trovato in possesso di 27 dosi di eroina, pronte per essere vendute. Inoltre, indosso all’uomo è stato trovato anche del denaro frutto di precedenti vendite di droga.