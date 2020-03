Si è svolta l’assemblea annuale dell’Associazione Mons. Celestino Eccher

Giovedì 5 marzo 2020 si è tenuta l’assemblea annuale dell’Associazione Monsignor Celestino Eccher di Smarano, che dal 1993 è impegnata nell’organizzazione di prestigiose rassegne concertistiche e di corsi formativi di alto perfezionamento nel campo della musica antica per tastiera (Smarano International Organ Academy).

Riconosciuta a livello internazionale come uno degli enti più prestigiosi operanti nel mondo della musica d’organo, clavicordo e clavicembalo, l’associazione converge annualmente in Trentino decine di studenti e professionisti provenienti da ogni parte del mondo e mobilita un pubblico locale in costante crescita.

Come rendicontato dal Presidente Giacomo Corrà, l’anno 2019 è stato caratterizzato da un’attività con esiti di tutta soddisfazione in termini di qualità e consensi. L’Accademia Internazionale ha visto la partecipazione di 17 allievi provenienti da vari paesi del mondo, mentre la rassegna concertistica si è composta di sedici concerti con ospiti di fama nazionale e internazionale. Un’attività musicale di eccellenza, dunque, che ha registrato un importante riscontro locale e internazionale, portando alla ribalta il nome di Smarano, della Val di Non e del Trentino nel panorama mondiale della musica antica.

Pubblicità Pubblicità

La realizzazione delle attività è stata resa possibile grazie ai finanziamenti accordati dalla Provincia Autonoma di Trento, dalla Regione Trentino Alto Adige, dal Comune di Predaia, dalla Fondazione Caritro, dalla Comunità della Val di Non e dal Bim, oltre che dalle donazioni di privati.

Nel 2020, l’Associazione che cambierà il nome da Mons. Celestino Eccher in Accademia di Smarano, espanderà le sue attività attraverso la sottoscrizione di due convenzioni con il Conservatorio Statale di Musica “E.F. Dall’Abaco” di Verona e l’Associazione Culturale “Piazza del Mondo”. Le convenzioni sono volte a costituire un rapporto di collaborazione per l’utilizzo del patrimonio strumentale dell’Associazione e per lo svolgimento di masterclass, corsi e seminari, aperti a studenti interni o iscritti ad altri Istituti; oltre che realizzare produzioni artistiche negli spazi utilizzati dall’Associazione (auditorium, chiesa, ecc…).

Pubblicità Pubblicità

Per quanto riguarda il futuro dell’Accademia, nel 2020 i corsi di formazione prenderanno avvio il 27 luglio in Turingia (Germania) per concludersi a Smarano il 10 agosto. L’Accademia 2020 sarà incentrata su Johann Sebastian Bach, il musicista che più di ogni altro ha saputo condensare nella sua esperienza non solo le diverse tecniche compositive e i più diversi gusti, ma anche dare un senso profondissimo alla costruzione basata sull’intreccio polifonico delle idee musicali.

Un ricco corpo docenti guiderà i venti partecipanti in un intenso percorso formativo: Enrico Baiano, Edoardo Bellotti, Armando Carideo, Ulrika Davidsson, Pieter Dirksen, Arvid Gaast, Lorenzo Ghielmi, Pamela Ruiter Feenstra, William Porter e Joel Speerstra. L’accademia sarà accompagnata dalla rassegna musicale “J. S. Bach & co.”, un percorso artistico che andrà ben oltre la consolidata tradizione concertistica che da anni la caratterizza: il pubblico potrà ascoltare un’amplissima galleria sonora che includerà ottoni, archi e strumenti da tasto (pianoforti, fortepiani, organi e cembali).

La rassegna si articolerà in tre parti: “Alla riscoperta…”, tre concerti volti alla valorizzazione del patrimonio organario della valle; “I concerti dell’Accademia”, grazie al parco strumenti dell’associazione, il pubblico potrà esplorare il mondo sonoro di Johann Sebastian Bach in una serie di cinque recitals tenuti dagli insegnanti della Smarano International Organ Academy; “Itinerari musicali in Val di Non”, dove la musica di Bach sarà accostata ad altri autori, anche di epoche diverse, per dimostrare l’universalità e l’attualità del cantor di Lipsia.

L’iniziativa, ideata dall’Associazione, secondo una logica di attenta attività di divulgazione culturale, perseguirà come obiettivi primari la crescita culturale del territorio, la divulgazione di nuove conoscenze e strumenti critici con cui affrontare l’ascolto della musica organistica; e una rinnovata attenzione nei confronti dello spettatore, ponendo l’accento sull’importanza dell’educazione all’ascolto e sulla formazione di una nuova sensibilità musicale all’interno del pubblico vasto ed eterogeneo cui l’iniziativa si rivolge.