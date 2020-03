Rinviate le elezioni comunali del 3 maggio in Trentino

Niente elezioni amministrative il prossimo 3 maggio.

L’emergenza coronavirus, e le novità a livello nazionale adottate nella notte, hanno spinto la giunta regionale a cambiare la linea ribadita fino a ieri sera.

«Da ieri notte ogni attività fuori da casa non prevista tra quelle indicate da Dpcm 9 marzo 2020 è illegale e passibile di sanzione. La “zona arancione”, nella quale è inserita anche la Regione Trentino-Alto Adige, prevede che ci si possa muovere solo per lavoro, salute o emergenza. L’attività legata agli adempimenti relativi alle elezioni non rientra tra queste, rendendo di fatto impossibile procedere con quanto attiene la norma per raccolta firme, deposito di contrassegno o lista. Pertanto le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali nei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige programmate per il 3 maggio 2020 sono rinviate a tempo indeterminato per misure di protezione della salute pubblica.» – questa la comunicazione rilanciata dall’assessore per gli enti locali della regione Claudio Cia (foto) sulla sua pagina social.

La decisione era nell’aria da giorni, si attendeva solo l’ufficializzazione. I due candidati sindaci Baracetti e Ianeselli nella giornata di ieri aveva dichiarato di sospendere la campagna elettorale per l’emergenza CoronaVirus.

Oggi la decisione finale. La data per le elezioni potrebbe essere spostata a Settembre o addirittura ad Ottobre 2020.

Fra poche ore l’ufficializzazione della nuova data.