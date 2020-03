Nessun assalto ai supermercati: cassiere con le mascherine in tutti i punti vendita

I supermercati trentini si sono adeguati alle direttive del decreto firmato nella notte dal premier Giuseppe Conte.

Rigorosamente quasi tutti fin dall’apertura hanno indossato le mascherine e guanti per difendere se stesse e i clienti dal possibile contagio da coronaVirus.

Altri si sono adeguati nel pomeriggio.

Pubblicità Pubblicità

Alla casse una fila continua, ma ordinata e silenziosa. Nessuno ha voglia di sorridere e tutti non vedono l’ora di uscire dal supermercato e tornarsene a casa.

I clienti si sono auto disciplinati e c’è chi non mette la spesa nel nastro se prima non abbia terminato con chi lo precede.

Tra un carrello e l’altro ci sono quasi 2 metri di distanza, il tutto delimitato dai nastri gialloneri stesi per terra che segnano la distanza da tenere tra un cliente e l’altro. (foto sotto)

Tutti i clienti vagano per il supermercato in cerca di qualcosa a lunga scadenza. Non c’è nessuna frenesia, nessun assalto, gli scaffali vuoti sono i soliti, quelli riservati allo scatolame.

Nessun abbraccio, nessuna domanda su come stanno i genitori o i figli, non si parla nemmeno di Milan o Juventus, manca il solito clima familiare che caratterizza il supermercato: tanti tengono le distanze e quando incontrano qualcuno si chiedono: «Non sarà mica contagiato dal coronaVirus?»

L’obiettivo è evitare sovraffollamento, e qualche supermercato ha fatto sparire tutti i carrelli di plastica. Al mattino dentro i supermercati si notano tanti carrelli ma semivuoti, nel pomeriggio poca gente ma con i carrelli stracolmi.

C’è chi guarda le colombe stipate negli appositi spazi, la tentazione all’acquisto è forte ma quando i clienti passano dalla cassa, dei preziosi e tradizionali dolci nel carrello non c’è nemmeno l’ombra: «chissà dove saremo a Pasqua se continua così» si chiedono tutti

Il colpo d’occhio sono le mascherine indossate dalle cassiere ed anche da alcuni clienti. Quando paghi alla cassa provi ad immaginare la fatica che si può fare nell’indossare questi strumenti di «tortura» per delle ore senza mai fermarti.

Poi scopri che sotto la tela della mascherina le cassiere hanno ancora la voglia di sorridere e scherzare e allora capisci che questo momento di emergenza passerà in fretta.