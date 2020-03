I negozi di via Rialto a Rovereto espongono le opere delle artiste dell’Associazione FIDAPA

In occasione delle Giornata Internazionale della Donna, le socie artiste della FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari) e BPW Italy (Business and Professional Women International), sezione di Rovereto, hanno messo a disposizione le proprie opere per essere esposte nelle vetrine dei negozi in via Rialto a Rovereto.

La mostra, intitolata “Profumi di donna non solo mimose”, è patrocinata dalla Cassa Rurale Vallagarina e coordinata dalla neo Presidente Antonella Marzadro, la curatrice è Marina Martelli, fondatrice della sezione di Rovereto, che per conto della Fidapa da anni si occupa di organizzare le esposizioni in Italia e all’estero.

In questo periodo, dove tutti sono preoccupati per ciò che sta accadendo non solo nella nostra terra, ma purtroppo in tutto il mondo, a causa di questo contagio, ed intimoriti di partecipare a qualsiasi attività sociale, questa esposizione è perfetta, visto che si possono ammirare le opere stando all’esterno, passeggiando tranquillamente senza paura, e soffermandosi ad osservare non solo i dipinti, ma anche le vetrine dei negozianti che molto gentilmente hanno messo a disposizione le proprie attività riservando un posto in prima fila a questa lodevole iniziativa.

Le donne si rendono protagoniste giorno dopo giorno nel proprio lavoro, nella famiglia, nella vita quotidiana; sono il perno dell’umanità, e sempre lo saranno, e questo evento è un ulteriore riconoscimento dedicato a loro.

Questi i nomi delle artiste partecipanti: Raffaella Cristofori, Marina Martelli, Mariarosa Migliorini, Sonia Monti, Vanda Gadotti, Paola Zaltron, Cristina Palumbo, Càssia Raad, Alessandra Slucca. Le opere rimarranno esposte fino a domenica 15 marzo.