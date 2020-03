Emergenza CoronaVirus: commercialisti Trentini chiudono gli uffici al pubblico

In Trentino stamane sono arrivate molte e-mail ai clienti dove i commercialisti confermano la chiusura degli uffici al pubblico.

I servizi rimangono inalterati ma verranno erogati solo via telefono o web. La scelta era obbligata specie dopo il decreto firmato nella notte dal premier Conte dove tutta l’Italia è stata dichiarata «Zona Rossa»

Ma i commercialisti chiedono ancora di più al governo giallorosso.

“È evidente che, alla luce delle disposizioni emanate dalla Presidenza del Consiglio con decreto, è ormai indifferibile un provvedimento a carattere generale per l’intero territorio nazionale che, oltre a sospendere i termini di tutti i versamenti e gli adempimenti tributari, contributivi e assistenziali, sospenda altresì tutti i termini procedimentali e processuali, nonché i termini legali connessi alle procedure esecutive in corso, prevedendo una moratoria anche nella riscossione ordinaria, straordinaria, coattiva e in pendenza di giudizio. Urgente anche la proroga dei termini per la convocazione delle assemblee di approvazione dei bilanci societari e dei consuntivi degli enti pubblici e privati”.

E’ quanto afferma in una nota il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani, che prosegue: “L’emergenza epidemiologica nel nostro Paese e la notevole estensione delle zone in cui sono fortemente limitati gli spostamenti delle persone fisiche mostrano in maniera incontrovertibile le sempre più gravi ricadute che l’emergenza sta provocando anche sul tessuto socio-economico nazionale”.

Una richiesta pienamente condivisa dal presidente dell’Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Trento e Rovereto, Pasquale Mazza. “La straordinarietà della situazione emergenziale richiede misure altrettanto straordinarie volte a garantire liquidità a famiglie, imprese, professionisti e lavoratori dipendenti ed è per questo che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha rivolto un accorato appello al Governo affinché intervenga, in via di necessità ed urgenza, già nei prossimi giorni nel senso più sopra auspicato. Anche a livello provinciale è quanto mai necessario intervenire per supportare il tessuto economico e produttivo locale in questo momento di assoluta difficoltà”.

In questi giorni il Consiglio Nazionale ha avviato un’interlocuzione con le principali organizzazioni imprenditoriali per l’individuazione e la condivisione degli interventi di sostegno all’economia da proporre alla politica in un’ottica di più ampio respiro per il rilancio delle attività produttive e professionali.