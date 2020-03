Emergenza Coronavirus: annullata la settima edizione di Fiorinda

A causa dell’emergenza Coronavirus, sarà annullata anche la settima edizione di “Fiorinda”, la festa dei meleti in fiore in programma a Mollaro il 18 e 19 aprile.

A comunicarlo è il direttivo della Pro Loco di Taio con un avviso diffuso sui propri canali social.

“Gentili amici di Fiorinda – si legge nel comunicato – in questi giorni la nostra popolazione sta affrontando un momento molto critico e la situazione legata al Coronavirus è negli ultimi giorni rapidamente evoluta al peggio. Non essendoci presupposti positivi a breve termine, la Pro Loco di Taio ha deciso di annullare la settima edizione di Fiorinda, in programma a Mollaro il 18 e 19 aprile 2020”.

Sicuramente è stata una decisione sofferta, ma presa per il bene comune. “Ci dispiace molto perché stavamo lavorando a questa nuova edizione già da qualche mese – prosegue la Pro Loco di Taio – ma riteniamo non ci siano i presupposti per organizzare una manifestazione dove era nostra intenzione accogliere un grande numero di persone provenienti anche da fuori regione”.

“Auspicando nella vostra comprensione e confidando che questo difficile momento passi in fretta – si conclude l’avviso – vi ringraziamo per la fiducia dimostrataci”.

L’appuntamento con la festa che celebra la primavera in Val di Non è dunque rimandato all’anno prossimo, quando ci sarà ancora più voglia di stare insieme e di godersi il candido spettacolo dei meleti in fiore.