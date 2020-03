Crisi Covid-19: anche la BCE in auto-isolamento preventivo?

La crisi avanza. In Italia è entrato in vigore l’ampliamento delle direttive del recente decreto del governo a tutta la Nazione.

L’economia ne risente in nome della salute. Scelta più che corretta quando c’è in gioco la salute di un intero Stato.

In mezzo a tutto questo movimento, a tutte queste azioni atte a limitare problematiche future, un unico immobilismo detta stupore. Quello della BCE.

Come accennato in questo articolo, per affrontare questa crisi che potrebbe avere risvolti globali, la BCE dovrebbe finanziare i debiti degli stati direttamente.

La Banca Centrale Europea sembra indifferente a tutta questa situazione. Eppure l’azione più sensata, che tutti gli operatori di mercato si aspettano, sarebbe l’attuazione del perpetuity.

Il perpetuity è null’altro che l’acquisto diretto da parte della banca centrale di titoli di debito emessi dallo Stato senza scadenza per la restituzione del prestito, a tasso zero.

Questa soluzione renderebbe la crisi più facile da affrontare e ridarebbe all’Europa una parvenza di unità e forza. Solo attraverso l’intervento della BCE si può ridare fiducia ai mercati.

Di fronte alla staticità della Banca Centrale Europea gli operatori di mercato possono essere solo preoccupati e propensi a disinvestire invece di mantenere le proprie posizioni.

E’ un momento importante per tutta la classe politica europea, è il momento di dimostrare se l’Europa, oltre a essere un progetto economico, possa essere anche un concreto progetto politico.

’l’immobilismo della BCE è pregiudizievole e se continuasse potrebbe risultare dannoso per l’economia comunitaria.

La crisi toccherà le borse di tutta Europa e decreterà un momento di forte instabilità che dovrà essere combattuta con l’azione politica e non con il credo economico.

E’ ora di intervenire, di aiutare e di riprogrammare un futuro post crisi. Non può essere un problema personale di ogni singolo Stato e di ogni debito pubblico.

Il virus è un problema di tutta l’Europa e se ne devono fare carico tutti attraverso l’intervento della Banca che governa il sistema delle banche centrali.

A Francoforte, il banchiere centrale, non può più permettersi di aspettare, di temporeggiare.

Ma è ora che si faccia sentire, che agisca, dando un segnale di unione politica che vada oltre al permesso di sforare il deficit di bilancio.