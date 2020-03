Covid-19: troppi animali abbandonati, numeri in crescita e tanta preoccupazione

Il Covid-19, il virus che sta mettendo in ginocchio l’Italia, sta creando non pochi problemi anche per quanto riguarda l’abbandono di animali.

Nonostante sia stato ripetuto più e più volte che i nostri amici animali non trasmettono il virus, i numeri di cani, gatti e altri animali abbandonati sono in costante crescita.

Il disagio dato dalla situazione attuale è un dramma per tutti, ma dobbiamo tenere a mente che se rispettiamo le norme igieniche di sicurezza, non sarà certo il portare fuori il cane in giardino o per la strada oppure il comprare verdure per i roditori a farci rientrare tra il numero dei contagiati.

I numeri diffusi dall’Associazione italiana Difesa Animali e Ambiente, purtroppo, sono terrificanti: negli oltre cento canili tenuti sotto controllo, dal 20 febbraio all’8 marzo c’è stato un picco di nuove entrate rispetto allo scorso anno: in media, sono arrivati in ogni struttura circa cento cani al giorno.

Per non parlare dei gatti abbandonati nelle campagne e lungo le strade: se già la situazione era grave prima dell’emergenza Coronavirus, ora lo è ancora di più.

Il rischio, ovviamente e purtroppo, si estende anche a tutti gli altri animali da compagnia come criceti, uccellini, pesci e conigli, ovvero animali che necessitano di cibi specifici e freschi, reperibili nei negozi di animali o nei supermercati.

Le Autorità sanitarie mondiali tra cui l’Organizzazione Mondiale della Sanità, nonostante non ci sia il rischio di contagio continuano a raccomandare di mantenere le regolari norme igieniche nelle case in cui vivono animali domestici, ovvero: mantenere gli animali puliti, lavarsi le mani se si esce di casa con l’animale, mantenere puliti cuccia e ambienti.

L’allarme di animali abbandonati, però, riguarda anche soggetti più impegnativi come i cavalli. Alcune associazioni che si dedicano alla salvaguardia di questi animali si sono già dichiarate molto preoccupate: i cavalli mangiano tutti i giorni, le scuderie devono essere pulite, l’impegno deve essere costante per il benessere dell’animale.

Non è pensabile chiudere un cavallo per settimane in un box, e di sicuro istruttori e personale di scuderia non possono gestire in solitaria 30 cavalli al giorno.

E se già da ieri ha iniziato a circolare un modello di autocertificazione e la Federazione stessa ha dichiarato di aver “concordato con l’Ufficio Sport del Governo che le attività necessarie per accudire e muovere il proprio cavallo, e quindi garantirne il suo benessere, ed evitare ripercussioni anche letali sulla sua salute possono rientrare nello “stato di necessità” previsto dal DPCM, che giustifica lo spostamento casa/maneggio o casa/scuderia da e per le zone assoggettate a restrizioni o ulteriori zone soggette a limitazioni.”, le informazioni al riguardo restano ancora poco chiare.

Insomma, la preoccupazione è tanta su ogni fronte: bisogna solo sperare nel senso civico delle persone e nella responsabilità di tutti nel seguire le direttive che sono state date, senza per forza decidere di abbandonare il proprio animale per avere “un pensiero in meno”.