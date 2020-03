Coronavirus: le nuove disposizioni del Comune di Ville d’Anaunia

Parola d’ordine prevenzione. Con il nuovo decreto governativo, in vigore a partire da oggi, martedì 10 marzo, fino al 3 aprile, sono state introdotte nuove misure per contrastare la diffusione del Coronavirus.

Il sindaco di Ville d’Anaunia Francesco Facinelli si appella al rispetto delle regole, con l’obiettivo di salvaguardare la salute di tutti i cittadini, a partire dalle persone più fragili.

Per questo sul sito comunale www.comune.villedanaunia.tn.it è stato pubblicato l’elenco, in sintesi, delle disposizioni che interessano in particolare il territorio di Ville d’Anaunia.

Pubblicità Pubblicità

Nella fattispecie, chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 gradi) è fortemente raccomandato di rimanere presso la propria abitazione e limitare al massimo i contatti sociali, contattando al telefono il proprio medico curante o il numero verde 800.867388 senza recarsi al pronto soccorso.

Bisogna evitare ogni spostamento dalla propria abitazione, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, come ad esempio motivi di salute.

Pubblicità Pubblicità

È consentito il rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza. È bene avere con sé l’autocertificazione (il file in formato pdf è scaricabile dal sito internet del Comune).

È limitata l’attività degli sportelli aperti al pubblico, non solo per ridurre sensibilmente la circolazione di cittadini all’interno delle sedi comunali, ma per evitare situazioni affollate e di potenziale contagio, sia per i cittadini che per i dipendenti comunali.

I servizi al pubblico saranno erogati solo su appuntamento, telefonando dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 al numero 0463.451191 o mediante e-mail (contatti telefonici e indirizzi di posta elettronica sono a disposizione sul sito del Comune).

Come già comunicato ieri, sono sospesi fino al 3 aprile i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado (dagli asili nido alle medie, fino alle superiori).

Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6 alle 18, con obbligo a carico del gestore di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

Sono consentite le attività commerciali, a condizione che il gestore garantisca l’accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, in modo da garantire il rispetto della distanza di almeno un metro.

Come tutte le biblioteche del Trentino, anche quelle di Tuenno e Rallo – che nei giorni scorsi avevano previsto misure idonee a limitare l’ingresso e la permanenza delle persone – rimangono chiuse al pubblico. Non è possibile accedere nemmeno alla sala studio di Rallo.

Sono sospese le attività di gruppo (dai corsi agli allenamenti sportivi, fino agli incontri informativi, all’aperto e in luoghi chiusi); per questo motivo non verranno messe a disposizione del pubblico le palestre e le sale comunali nemmeno per incontri privati come le feste di compleanno.

Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato. Per questo motivo, non si svolgeranno gli spettacoli nell’ambito delle rassegne di Rallo e Tuenno.

Le chiese rimangono aperte solo per momenti di raccoglimento e preghiera personale e non per le funzioni religiose.