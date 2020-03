CoronaVirus: in un messaggio whatsApp l’orgoglio e la responsabilità dei trentini

In queste ore sono molti gli scambi di messaggi fra parenti, figli, amici e genitori e tutti pieni di affetto e di preoccupazione. Ne abbiamo scelto uno per tutti che secondo noi mette in luce il grande senso di responsabilità dei giovani.

In pochi messaggi whatsApp emergono il senso di responsabilità di un padre e soprattutto di una figlia 24 enne di Trento che fra pochi giorni avrebbe potuto coronare il suo sogno di diventare dottoressa.

In pochi scambi di messaggi durati alcuni minuti si sentono la preoccupazione e il disagio, ma anche la voglia di reagire e ripartire meglio di prima.

I giovani non sono tutti uguali, e la maggior parte faranno la loro parte lasciando perdere feste, movida ed eventi.

E quella frase finale del papà: «Sicuro che ce la faremo e ripartiremo più forte di prima», fa uscire l’italiano e il Trentino che è dentro di ognuno di noi e che dopo dei sacrifici e delle rinunce è sicuro che il futuro non può che essere migliore di prima.

Si chiama «orgoglio» e noi trentini per tradizione ne abbiamo da vendere!