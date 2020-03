Coronavirus in Italia, 10.149 casi e 631 morti. Atteso il picco fra 7 giorni

Gli effetti della stretta del decreto firmato dal premier stanotte si dovrebbero vedere fra 4/7 giorni quando cioè in molti sperano nel picco.

Intanto in Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, 10.149 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2, 529 in più rispetto a lunedì.

Oggi, 10 marzo 2020 sono decedute 168 persone portando il bilancio a 631 morti dall’inizio della crisi. 1.004 le persone guarite.

Attualmente i soggetti positivi sono 8.514 (il conto sale a 10.149 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti): 619 in più rispetto a ieri.

Le persone ricoverate con Covid-19 possono continuare a trasmettere il virus per un periodo compreso tra 8 e 37 giorni e in media circa 20 giorni.

A indicarlo è uno studio pubblicato su Lancet che di fatto ribadisce che sono proprio i pazienti sintomatici, coloro che hanno necessità di un ricovero ospedaliero, ad essere i più contagiosi.

Oggi Austria e Slovenia hanno chiuso le frontiere con l’Italia. Lo ha annunciato su Twitter il primo ministro sloveno Marjan Sarec, spiegando che la misura è analoga a quella presa dall’Austria e non riguarda il traffico merci. Oggi in Slovenia sono stati registrati sei nuovi casi, portando a 31 le persone trovate positive al coronavirus. Anche l’Austria poche ore prima aveva adottato un provvedimento analogo.

La chiusura del confine tra Italia e Austria al Brennero era già stata annunciata stamane dal governatore tirolese Guenther Platter. «Gli austriaci che si trovano in Italia verranno riportati in Austria, ma dovranno restare per due settimane in autoisolamento» ha detto Kurz, secondo il quotidiano Der Standard.

Mentre in un primo momento il provvedimento pareva essere stato concordato con l’Italia, secondo fonti dall’agenzia Ansa la chiusura delle frontiere è stata notificata all’ambasciatore italiano a Vienna a decisione già presa. «Con l’estensione della zona protetta su tutta l’Italia, possiamo dire che saranno chiusi i confini al Brennero, ad eccezione del traffico di rientro» aveva invece confermato il governatore tirolese stamane, definendo la situazione in italia «drammatica»

I controlli riguarderanno anche passo Resia e Prato alla Drava.

Air France sospende tutti i voli da e per l’Italia dal 14 marzo al 3 aprile per l’emergenza coronavirus. Fino al 14 marzo, sarà assicurato soltanto «un volo per destinazione», fa sapere la compagnia francese.

Nelio Pavesi, consigliere comunale di Piacenza della Lega nord, è morto all’ospedale dove si trovava ricoverato da qualche giorno per aver contratto il coronavirus. Aveva 68 anni.

La Cina invece sta uscendo dall’emergenza CoronaVirus. Il presidente cinese Xi Jinping ha visitato Wuhan per la prima volta dall’inizio dell’epidemia.

Il ritmo del contagio continua a calare: secondo quanto riferito dalla commissione sanitaria nazionale, sono stati registrati solo 19 nuovi casi e 17 vittime: 17 dei nuovi casi sono stati rilevati nella provincia di Hubei, epicentro del focolaio, così come le vittime.

A Wuhan sono stati chiusi gli ospedali temporanei che erano stati costruiti per l’epidemia. Le Borse cinesi hanno avuto un rimbalzo nella seconda parte della seduta, sostenute dalla visita di Xi Jinping a Wuhan: l’indice Composite di Shanghai ha chiuso con un guadagno dell’1,82%, a 2.996,76 punti, mentre quello di Shenzhen balza del 2,42%, a quota 1.887,34.