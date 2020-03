Coronavirus: il Confad chiede interventi per le famiglie con disabilità

A seguito dell’emergenza causata dal coronavirus, il Governo italiano sta per varare misure straordinarie per aiutare le famiglie in cui sono presenti figli minorenni. L’intenzione del Governo è quella di estendere il congedo parentale ai genitori che lavorano e che, a causa della chiusura delle scuole, devono prendersi cura dei propri figli non sapendo a chi poterli affidare.

Il CONFAD (Coordinamento Nazionale Famiglie con Disabilità) chiede, al Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte ed alla Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti, che le misure straordinarie da introdurre a favore delle famiglie con minori vengano estese pure alle famiglie in cui sono presenti componenti con disabilità, anche se maggiorenni.

Tale intervento, a seguito della chiusura dei centri diurni, semi residenziali e della sospensione dell’assistenza domiciliare, a causa del coronavirus, porterebbe un po’ di sollievo ai caregivers che già in condizioni normali vivono un’esistenza ad alto indice di stress.

Alessandro Chiarini, presidente del CONFAD, afferma: «Mai come ora, data la pericolosità del virus, le famiglie con disabilità meriterebbero un’azione prioritaria di attenzione e protezione, invece, ancora una volta sono dimenticate e costrette a constatare, con dolore, l’abbandono in cui versano a causa di uno Stato lontano e distratto.

L’emergenza riaccende la luce sull’assenza di una tutela per il caregiver familiare, in bilico tra l’assistenza prioritaria da prestare al congiunto, non autosufficiente, ed il mantenimento di una attività lavorativa per il sostentamento dell’intera famiglia».

Auspichiamo che il Governo renda al più presto disponibili questi aiuti a tutte le famiglie, senza lasciare indietro nessuno.

A cura di Mario Amendola