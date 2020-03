Dopo la denuncia chiusa la pagina «fake» del candidato della coalizione di centro destra Alessandro Baracetti

Il profilo Facebook del candidato sindaco del centro destra Baracetti è stato doppiato con un pagina fake ad opera dei soliti noti.

Il falso è sotto il nome di “ Alessandro Baracetti sindaco”, di seguito riportiamo la nota del candidato del centro destra: “Cari amici, vi segnalo per chiarezza che questa è l’unica pagina di Facebook a me riconducibile (Alessandro Baracetti ndr.) . La pagina “Alessandro Baracetti Sindaco” è fake e non ne riconosco i contenuti. Abbiamo segnalato il fatto, ma la comunicazione falsa non si è arrestata: il profilo fasullo vuole inquinare la comunicazione. Oltre ad essere un reato, il fatto ha un rilievo sociale perché siamo tutti offesi da chi ci inganna e ci allontana dalla realtà”.

Risalire a chi ha aperto la pagina fake è possibile e quindi è necessario che Baracetti depositi regolare denuncia a tutela della propria immagine di candidato e di tutta l’area politica che rappresenta.

Per creare una confusione che potrebbe essere al limite della diffamazione, basta davvero poco: una nota, un commento, ma anche una foto una volta diventata virale è sostanzialmente incancellabile.

A qualche ora dal comunicato di Baracetti, la pagina fake è stata chiusa, ma il tentativo o di inquinare la campagna elettorale e quindi i reati connessi, restano.

Approfittiamo della comunicazione per indicare l’unica «vera» pagina di Alessandro Baracetti attualmente attiva su facebook

