Al via l’iniziativa museo diocesano “non perdiamoci di vista”

A causa dell’epidemia coronavirus, il Museo Diocesano Tridentino diventa virale. L’iniziativa è denominata “ Non perdiamoci di vista” e l’appuntamento è per i canali online Facebook, Twitter, Instagram e Youtube.

È un modo per mantenere vivo il rapporto e non perdere il contatto con le tante attività promosse dal Museo che alla pari delle sede distaccata di Villa Lagarina e della Basilica Paleocristiana di San Vigilio, resteranno chiuse al pubblico fino al 3 aprile.

Questo il messaggio della direttrice Domenica Primerano: “Da giorni viviamo una situazione inedita, che ha colto tutti impreparati. Credo che in questo momento ciascuno di noi debba fare un semplice, ma necessario, esercizio quotidiano di ‘senso civico’, l’unica arma che può contribuire al bene di tutti. “Senza imprudenze ma senza allarmismi ce la faremo!”: questa è la saggia raccomandazione del Presidente Mattarella che deve guidare ogni giorno la nostra vita, privata e lavorativa. Da domenica 8 marzo il nostro museo è chiuso: è un duro colpo per tutti noi, soprattutto in un momento così vitale per la nostra istituzione. Una mostra importante, impegnativa,L’invenzione del colpevole. Il ‘caso’ di Simonino da Trento: dalla propaganda alla storia, con molti visitatori e numerose prenotazioni di scuole e gruppi organizzati, è in stand by fino al 3 aprile. Ma il museo non si ferma! L’impegno mio e dei miei collaboratori è quello di continuare il dialogo con tutti voi, perché un museo vive alimentando ascolto, confronto, condivisione. Ci stiamo attivando per proporvi un feedback di ciò che avviene ‘dietro le quinte’. Quindi non perdeteci di vista. E se avete domande, curiosità, segnalazioni, contattateci: se pure a distanza, cercheremo di dare risposta alle vostre richieste”.

