Coronavirus, Conte: “Tutta Italia dichiarata zona rossa. Restare a casa. L’ordine è restare a casa”

È un provvedimento senza precedenti quello confermato pochi minuti fa dal premier Conte nella conferenza stampa straordinaria organizzata per l’emergenza CoromeVirus.

L”italia è stata dichiarata tutta zona rossa. Quindi nessuno si potrà muovere dalla propria città se non per gravi ed importanti motivi.

Stop alla movida, agli assembramenti e a qualsiasi evento.

L’appello è sempre lo stesso: «Rimanete tutti dentro casa, non muovetevi da casa»

Il provvedimento prevede il divieto di spostamento se non «per comprovati motivi di lavoro» o «gravi esigenze familiari o sanitarie».

Le cifre, d’altronde, sono impietose: nelle ultime 24 ore in Italia sono morte per ben 97 persone e altre 1’797 sono rimaste contagiate.

Tutto questo ha portato il computo totale degli infetti a 9’172, mentre le vittime totali del Covid-19 sono salite a 463. «I numeri – ha precisato Conte – ci dicono che stiamo avendo una crescita importante. Per questo motivo le nostre abitudini vanno cambiate ora. Per il bene del Paese».

Il premier precisa poi che non c’è più tempo da perdere: «Lo dobbiamo fare subito. Questo sarà possibile solo se tutti collaboreremo». Le nuove misure forti e stringenti – continua Conte – possono essere riassunte con «Io resto a casa». «Non ci saranno più due zone. Tutta l’Italia sarà zona protetta».

“La situazione italiana rispetto al problema di emergenza del Coronavirus è preponderante. E’ diventata una priorità per tutta la Nazione.

E’ per questo che ho deciso in accordo con gli altri responsabili del Governo di tutelare gli interessi della Salute pubblica della Nazione intera.

Siamo costretti a scegliere per la sicurezza di tutti. Non ci sarà più una sola zona rossa, non ci saranno in Italia solo alcune zone protette. Tutta Italia sarà zona protetta. Ci saranno da evitare tutti gli spostamenti tranne quelli dettati da necessità di emergenza irrevocabile”.

Queste le parole del premier Conte in questo momento durante la conferenza stampa straordinaria convocata in diretta.

Parole difficili che richiedono l’impegno di tutta la Nazione. Un decreto che viene firmato stasera e inserito ufficialmente in Gazzetta ufficiale e in vigore da domani mattina.

Italia in emergenza completa quindi per la prevenzione da contagio Coronavirus. Si corre dunque corre ai ripari chiudendo tutto il Paese.

Sarà obbligatorio autocertificare le ragioni per cui ci si sposta. Non è prevista una limitazione dei trasporti pubblici per una ragione di pubblica continuità della necessità di forza lavoro e di continuazione dell’economia nazionale.

Rimangono però i divieti di assembramento anche all’aperto e di tutti locali aperti al pubblico. Stop dunque alla movida e alle manifestazioni sportive ma non solo.

“Non ci potremo al momento permettere più queste occasioni che favoriscono un eventuale contagio – dice Conti in diretta – . Chiediamo il sostegno delle opposizioni per l’interesse di tutti gli italiani”.

E ancora: “Non è facile per me imporre queste limitazioni a tutta la penisola ma è necessario farlo per tutto il Paese. Per quanto riguarda il tempo di sospensione sarà a data da destinarsi”.

Continueremo a monitorare gli ingressi in Italia per una maggiore sicurezza.

Qui il provvedimento