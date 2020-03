SuperLega, oggi a Civitanova Marche big match a porte chiuse ma in diretta sulla Rai

SuperLega Credem Banca 2019/20 in campo nel weekend per il ventitreesimo turno di regular season, da giocare interamente a porte chiuse per effetto dell’emergenza Coronavirus.

Oggi 8 marzo l’Itas Trentino sarà di scena nuovamente all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche, per il quinto confronto stagionale con la Cucine Lube.

A due settimane di distanza dalla combattutissima semifinale di Coppa Italia di Bologna, i gialloblù ritrovano i marchigiani per una sfida che in questo caso mette in palio tre punti per la classifica del campionato. Un impegno difficile, come tutti quelli sin qui sostenuti da Trentino Volley a Civitanova Marche (dove non ha mai vinto), ma anche stimolante ed importante per provare a tenere a debita distanza Milano (impegnata in casa con Padova) dalla quarta posizione in graduatoria.

Pubblicità Pubblicità

“Essere arrivati ad un passo dalla cima nella gara giocata a Bologna contro la Lube non ci deve illudere troppo o credere che ora ci manchi poco per riuscire a vincere contro questo avversario – ha ammonito l’allenatore Angelo Lorenzetti presentando l’impegno – . Per riuscire nuovamente a rispondere colpo su colpo ad una squadra tanto forte, che ha ormai uno standard di gioco elevato e consolidato, dovremo pertanto lavorare bene sin dai primi scambi, soprattutto dal punto di vista mentale. L’approccio alla partita sarà decisivo”.

In questa occasione il tecnico dell’Itas Trentino dovrà fare a meno solo di Djuric (resterà a Trento per svolgere un programma di lavoro differenziato), ma potrà contare anche sul baby schiacciatore Alessandro Michieletto (stasera in campo in Serie A3 nel match UniTrento Volley-Torino).

Pubblicità Pubblicità

La direzione dell’incontro sarà affidata a Simone Santi (di Città di Castello, Perugia – in Serie A dal 1994 ed internazionale Fivb dal 2011) e Alessandro Cerra (di Bologna, in Serie A dal 2014). Per il fischietto umbro si tratta della dodicesima partita in questa regular season, la terza con protagonista Trento – diretta l’ultima volta il 9 febbraio a Padova (vittoria al tie break) ed in precedenza anche il 20 ottobre a Ravenna (successo per 3-0). Per Cerra si tratta invece dell’ottava partita stagionale in SuperLega, la terza rispetto a Trentino Volley, arbitrata in occasione della semifinale di Supercoppa Italiana 2019 persa per 1-3 con Perugia a Civitanova l’1 novembre e del 3-1 casalingo su Milano dello scorso 5 febbraio.

Pubblicità Pubblicità