Coronavirus in Italia, 5.883 casi e 233 morti. Professor Zangrillo:«Rimanete chiusi in casa». Divieto di entrata ed uscita in Lombardia ed altre 11 provincie

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, 5.883 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2, 1.247 in più rispetto a venerdì.

Di queste, 233 sono decedute (+ 36) e 589 sono guarite (+66). Attualmente i soggetti positivi sono 5.061 (il conto sale a 5.883 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti): 1.145 in più rispetto a ieri.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 2.651 (+257); 567 sono in terapia intensiva (+105), mentre 1.843 sono in isolamento domiciliare fiduciario (+783).

La situazione in Lombardia è drammatica e se i contagi dovessero moltiplicarsi a Milano per gli ospedali sarebbe una catastrofe.

Alberto Zangrillo, direttore di terapia intensiva cardiovascolare al San Raffaele di Milano, intervistato dal Tg5 ha dichiarato: “La situazione è grave e c’è una saturazione di pazienti gravi enorme”.

La situazione è “difficilissima“, “Quello che dobbiamo fare , continua il professore, “è contenere i focolai e i primi a saperlo sono i medici di Lodi e Bergamo perché se si contamina Milano sarebbe un vero guaio”. E ancora, attacca: “Ci sono troppe persone sedute a leggere comunicati sul numero di contagiati. Io prego tutti di stare dentro casa e non muoversi”.

È ormai emergenza nazionale e rischio Pandemia. Definite nella notte sono state deliberate le nuove misure nazionali di contenimento dell’emergenza.

Nell’articolo 1 della bozza del nuovo decreto del governo compare il divieto di ingresso e di uscita dalla Lombardia e da altre 11 province, e l’estensione delle zone controllate a Piemonte ed Emilia-Romagna.

Nel dettaglio, le province diventate “zona rossa” sono le seguenti: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti, Vercelli, Novara, Verbano Cusio Ossola e Alessandria. Tutte le nuove disposizioni sono valide da oggi marzo fino al 3 aprile.

Dopo la Cina e la Corea del Sud, l’Italia è ormai il terzo focolaio dell’epidemia di nuovo coronavirus, per numero di contagi.

Se infatti la Cina conta oggi 80.652 casi e la Corea del Sud 7.041, l’Italia è al terzo posto, con 5.883, davanti all’Iran, con 5.823.

Per numero di morti, invece l’Italia è il Paese più colpito dopo la Cina. Se infatti in Cina ci sono stati 3.070 decessi, in Italia ce ne sono stati 233 e in Iran 145.

Molti meno i decessi in Corea del Sud, dove sono stati 44: il numero relativamente basso si spiega con il fatto che quasi tutti i contagi in Corea del Sud sono collegati a una setta religiosa, nella città di Daegu, i cui componenti non hanno un’età avanzata e dunque il tasso di mortalità è decisamente meno alto: 0,6% rispetto al quasi 4% italiano.

Le regioni italiane più interessate continuano a essere la Lombardia con 2.742 casi attualmente positivi, l’Emilia-Romagna con 937 casi, e il Veneto con 505. Anche la val d’Aosta, che fino ad ora era rimasta immune, ora segnala 8 casi del virus.

Negli ultimi giorni la situazione si è particolarmente complicata in provincia di Bergamo, dove il numero delle persone risultate positive al coronavirus è aumentato, così come quello dei pazienti con necessità di ricovero in terapia intensiva. Si pensa di dichiarare zona rossa tutta la Lombardia.

Intanto oggi anche Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio e segretario del Partito Democratico, ha detto di essere risultato positivo al test per il coronavirus: ha aggiunto di stare bene e di essere stato messo in isolamento domiciliare. (qui l’annuncio video)

Viene anche segnalata la morte del primo medico, una donna di Pordenone.