Giovani trentini all’opera: la 23 enne di Rovereto Chiara e il progetto “Spa Addicted”

Pensando al Trentino Alto Adige si evoca nelle persone l’emozionante immagine di un luogo ricco di montagne, panorami mozzafiato, attività all’aria aperta, turismo; non tutti però pensano al mondo del Wellness, che negli ultimi anni ha avuto un importante sviluppo sul territorio.

A raccontare l’importanza di questo settore in continua evoluzione, in una maniera sicuramente curiosa, è Chiara, una giovane roveretana di 23 anni diplomatasi al Liceo delle Scienze umane della sua città e ad oggi tecnica di trattamenti estetici, estetista abilitata e studentessa presso la Scuola di Alta Formazione “Spa Manager”. Da circa un anno cura infatti “Spa Addicted“, un blog dove trovare informazioni per l’utilizzo dei sistemi Wellness e racconti di esperienze che essa stessa effettua in Hotel e Centri benessere.

Il blog, come spiega la giovane, nasce per valorizzare il mercato Wellness&Spa di strutture ricettive e/o strutture benessere indipendenti presenti in Trentino Alto Adige. I canali mediatici utilizzati, e social quali Instagram, permettono al potenziale ospite di scoprire le realtà Wellness situate sul territorio.

Il punto focale del sito è quindi quello di coinvolgere e promuovere un business territoriale, punto di forza per la Regione, che sta crescendo sempre di più. Fotografie, materiale video e articoli esplicativi sono gli ingredienti principali di “Spa Addicted“.

Chiara, insieme a Roberto (27 anni, Fotografo professionista), si reca frequentemente in diverse strutture cercando ogni volta di presentare ai suoi lettori qualcosa di nuovo ed interessante, qualcosa che caratterizza le Spa visitate. Il suo può essere considerato un modo costruttivo e innovativo per conoscere meglio il territorio trentino dando forma a una grande passione, quella del Benessere.

Come nasce l’idea?

«Nasce circa un anno fa, quando mi balenava in testa il pensiero di creare qualcosa che potesse far avvicinare le persone al mondo delle Spa, alla corretta informazione dei benefici correlati e al giusto utilizzo dei vari spazi. A quel punto ho capito che avrei dovuto utilizzare uno strumento che fosse alla portata di tutti. Quale mezzi di comunicazione migliori di Web e Social Media?»

Quali sono i tuoi obiettivi?

«Sicuramente il mio obiettivo principale è quello di informare il “frequentatore di Spa” e, perché no, far venire voglia ai lettori di approcciarsi al mondo del benessere, e questo a prescindere dalle strutture che recensisco. Il blog sta avendo un crescente successo, sto iniziando a catturare l’interesse delle persone ma anche delle stesse strutture alberghiere».

Che ruolo hanno avuto i social per te?

«Ho sempre guardato i social principalmente come spettatrice, poi ho deciso di mettermi in gioco per poter far avvicinare anche i più giovani a quello che è diventato il progetto “Spa Addicted”.»

Cosa ti aspetti in futuro?

«Al momento conciliare le lezioni e lo studio, il lavoro in cabina e il blog, non è così facile come può sembrare. Quest’ultimo sarà il fulcro su cui si baserà la mia tesi di fine percorso di “Spa Manager”. Grazie alla crescita formativa in questo settore ho avuto la possibilità di svolgere i praticantati e di lavorare presso diverse strutture che mi hanno permesso di crescere e imparare».

Quali sono i punti di forza del tuo blog?

«Coincidono un po’ con i miei, mi accompagnano una buona dose di determinazione, curiosità e voglia di mettersi in gioco, tutte caratteristiche che mi hanno permesso di raggiungere piccoli e grandi traguardi. Spero che tali valori emergano anche dal mio spazio sul web».

Come consideri questo tuo percorso con Spa Addicted?

«Gestire il blog è sicuramente un modo interessante per intessere relazioni con le varie strutture, creare per loro dei fotoreportage e scoprire tutto ciò che questo mondo ha da offrire. Mi ha permesso, e mi permette tutt’ora, di far parte di un ambiente in continua evoluzione, di sviluppare senso critico e rimanere costantemente aggiornata ed ancorata al mio “field” di interessi. Questa esperienza, sicuramente diversa e inusuale, mi tornerà sicuramente utile anche in futuro vista la mia volontà di lavorale in ambito manageriale e di consulenza all’interno delle Spa. Sebbene il mio blog sia cominciato sul territorio Trentino, non nego che mi piacerebbe in futuro estendere gli interessi anche oltre i confini della regione».