Furto al palazzetto di Lavis, divampano le polemiche sui social

«Buonasera a tutti scrivo questo post perché questa sera al palazzetto di Lavis sono stati rubati dei cellulari dagli spogliatoi delle squadre giovanili della Pallamano. Sono entrati 2 ragazzi e hanno rubato, ma come si fa i carabinieri di Lavis mi hanno risposto che la caserma è chiusa e non si può sporgere denuncia e alla descrizione di cosa è stato visto hanno affermato sappiamo già chi sono tornate domattina alle 10.00»

«Ma come si fa si sa chi è ma non si fa nulla per paese?» – continua il messaggio. «Furti, atti vandalici, schiamazzi notturni etc etc io sono veramente scioccata che in una cittadina bella come Lavis si arrivi a tanto….»

Quello scritto sopra è il testo integrale postato da una mamma sulla pagina Facebook “ Sei di Lavis se...” che lascia alquanto sbalorditi.

Non tanto per la caserma chiusa, quanto perché se ne ricaverebbe l’idea che i Carabinieri possano già sapere a che porte andare a bussare.

Del resto rubare dei moderni cellulari più che un furto, è una ragazzata nemmeno troppo intelligente dal momento che sono tutti tracciabili.

Ma la domanda è perché se il gruppo dei teppistelli di paese è già stato identificato, non siano stati fatti quegli interventi necessari per renderli innocui?

Sarebbe anche interessante conoscere il dialogo che ci sarà tra la mamma e i Carabinieri che dopo frasi come quelle riportate, saranno chiamati a dare qualche giustificazione.

Tra i commenti c’è anche chi ipotizza che i conosciuti teppistelli, siano in un qualche modo coperti, però l’aver reso pubblico quanto accaduto renderà più difficile insabbiare tutto.

Interessante anche verificare se nel frattempo, chissà mai per quale motivo, i cellulari siano stati ritrovati.