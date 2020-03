Eletto il nuovo Consiglio Direttivo della Pro Loco di San Michele all’Adige

Mercoledì 19 febbraio si è riunito per la prima volta, dopo le elezioni tenutesi lo scorso 12 febbraio durante l’annuale assemblea ordinaria dei Soci, il nuovo Consiglio Direttivo della Pro Loco di San Michele all’Adige.

All’interno dell’associazione si è manifestato un sensibile cambiamento dato da un nutrito gruppo di neo-eletti che andrà ad affiancare il nucleo già rodato della Pro Loco.

Alessandra Predelli, già vice dell’ex presidente Fabio Toscana, è il nuovo presidente.

Due invece i vice presidente: Michele Sandri, anche lui già vicepresidente e Thomas Boz.

Si è riconfermata la carica di segretaria e tesoriere per Federica Malpaga, mentre il corpo dei consiglieri è composto dall’uscente presidente Fabio Toscana, Marco Ress, Gino Ress, Barbara Bianchi, Alessandro Prasciolu, Stefano Sandri, Andrea Dalla Valle e Luciano Caldonazzi.

Il nuovo presidente e il direttivo, a nome di tutta la comunità di Paese, esprimono un sentito ringraziamento per l’impegno e la passione dimostrati in tutti questi anni dal presidente e dai consiglieri uscenti, auspicando che l’esperienza maturata possa essere d’aiuto per questo importante percorso che il nuovo direttivo si trova dinanzi.

La nuova squadra, da subito al lavoro per portare avanti l’organizzazione dei primi eventi in programma, diventa così una promessa di novità e di impegno, con l’auspicio di continuare ad organizzare manifestazioni storiche e non solo e di coinvolgere quanti abbiano voglia di dedicare del tempo alla comunità.

