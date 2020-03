CoronaVirus Italia: 4.636 casi e 197 morti. Assunti 20 mila infermieri e medici

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, 4.636 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2, 778 solo nella giornata di ieri.

Di queste, 197 sono decedute, 49 solo ieri, e 523 sono guarite (+109).Attualmente i soggetti positivi sono 3.916 (il conto sale a 4.636 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti).

Il 5 marzo, l'Istituto superiore di Sanità ha reso pubblico l'identikit di 105 di quei 148 morti: 73 deceduti in Lombardia, 21 in Emilia Romagna, 7 in Veneto e 3 nelle Marche, che risultavano deceduti al 4 marzo 2020. Ed è un identikit molto interessante, che spiega quali siano le persone più esposte al rischio di contrarre in forme molto gravi CoVid-2019 (la malattia causata dal Coronavirus: è sempre bene ricordare che il virus, di per sé, non è una malattia, e che lo si può avere in corpo senza conseguenze).

Scrive l’ISS che l’età media dei pazienti deceduti è 81 anni: e che ci sono 20 anni di differenza tra l’età media dei deceduti e quella dei pazienti positivi al virus. La maggior parte dei decessi — 42.2% — si è avuta nella fascia di età tra 80 e 89 anni; il 32.4% dei decessi erano tra 70 e 79; l’8.4% erano tra 60 e 69; il 2.8% tra 50 e 59 e il 14.1% sopra i 90 anni. Le donne decedute dopo aver contratto il virus hanno un’età più alta degli uomini. L’età mediana per le donne è 83.4, l’età mediana per gli uomini è 79.9.

In totale nel mondo sono oltre 100 mila i casi di coronavirus, l’80% dei quali in Cina. Alle Seychelles è stata bloccata una nave italiana con 64 persone a bordo.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 2.394 (+604); 462 sono in terapia intensiva (+111), mentre 1.060 sono in isolamento domiciliare fiduciario (-95).

Le udienze per i reati meno gravi rinviate fino al 31 maggio maggio per tutelare chi lavora nelle procure e nei tribunali.

E un piano di emergenza per far fronte all’emergenza sanitaria legata all’epidemia del Coronavirus che consentirà da un lato assunzioni di 20 mila tra medici, infermieri e operatori, ma anche di essere pronti a un dilagare del virus, con la possibilità affidata alla Protezione civile di requisire materiali sanitari e strutture per far fronte a carenze di materiali o posti letto.

Per potenziare i reparti di terapia intensiva sono in arrivo 5mila impianti di ventilazione assistita, che saranno acquistati dalla Protezione civile attraverso la Consip con procedure rapide e semplificate.

I prefetti, poi, potranno «requisire strutture alberghiere idonee ad ospitare persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare» quando il periodo di quarantena non si possa trascorrere a casa. Lo prevede il decreto governativo sulla sanità per l’emergenza Coronavirus. Si prevedono anche delle «indennità di requisizione» sulla base di criteri stabiliti da un successivo Dpcm su proposta del ministro dell’Economia.

Le Maldive, «nell’ambito delle misure adottate per la prevenzione del contagio da Covid-19, hanno annunciato il divieto di ingresso per i viaggiatori provenienti dall’Italia a partire dalla mezzanotte di sabato 7 marzo». È quanto si legge sul sito Viaggiare Sicuri curato dalla Farnesina. Le autorità locali, secondo quanto riferito, «hanno disposto inoltre il divieto di sbarco per le navi da crociera».

Dopo il no del Madagascar, a causa degli italiani a bordo, Costa Fortuna ha ricevuto il rifiuto anche dal Porto di Praslin, alle Seychelles. «Purtroppo l’autorità portuale di Praslin ha informato la compagnia della indisponibilità della banchina per questo scalo non pianificato», dice la compagnia. «Costa Crociere sta lavorando per anticipare l’arrivo a Reunion previsto da itinerario per l’11 marzo».

Arriva anche il primo caso nello Stato del Vaticano. Decine di ballerini invece sono stati contagiati ad una festa.

Saltate la Tirreno Adriatico e la Milano Sanremo e la coppa del mondo di sci a Cortina. Il campionato di calcio di serie A si giocherà a porte chiuse.