Top Center, i commercianti in coro: «Situazione drammatica, il centro è deserto»

In un momento dove tutto il mondo vive una crisi spaventosa per l‘epidemia CoronaVirus ad essere maggiormente penalizzati sono i settori del turismo e del commercio.

Ma c’è chi non si perde d’animo e tenta di battere la crisi con l’ironia e la creatività.

È il caso del negozio Tennispro ubicato al centro commerciale del Top Center che ha messo in vetrina dei manichini muniti di mascherine.

Sulla vetrina la scritta ironica: «Non avvicinatevi ai manichini» (foto titolo)

Al telefono il titolare Daniel Cagol esordisce subito:«Confermo, top center deserto, forse anche per colpa della mia vetrina»

Daniele gestisce il negozio di tennis e spiega subito che, «L’ho fatto solo per sdrammatizzare e regalare un sorriso a chi ci passa davanti»

«Per il momento – aggiunge – ho lavorato abbastanza bene sia la settimana scorsa che questa. Forse perché sono un negozio specializzato o forse perché mi sta andando di fortuna, vediamo come prosegue. Però ho fatto un giro per il centro commerciale e in effetti era vuoto. Questo mi è stato confermato anche dagli altri negozianti. Io forse mi salvo perché il mio negozio è piccolo, lavoro da solo e pago solo 800 euro mensili di affitto, quindi mi bastano 8 persone in tutto il giorno che spendono in media 100 euro a testa per essere soddisfatto».

Nel nostro articolo di ieri abbiamo pubblicato alcune foto che testimoniavano che il Top Center, come tutti gli altri centri commerciali di Trento, era vuoto.

Alcuni dei soliti «fenomeni» dei social hanno smentito questo. Ma quanto scritto è stato confermato anche da moltissimi commercianti del centro commerciale che ci hanno telefonato per dire che le foto erano vere e che la frequenza al top center è ormai pari a zero.

«Ieri in tutto il pomeriggio abbiamo incassato 100 euro, una situazione ormai di vera emergenza. Io sto pensando di chiudere perché non riesco a pagare nemmeno più la mia dipendente» – Afferma Barbara la titolare del bar al primo piano che poi conferma che «tutto quello che hanno scritto sui social sotto il vostro articolo sono solo invenzioni. Qui il centro era vuoto ieri e oggi è ancora peggio. Stiamo affrontando l’emergenza da quasi 3 settimane.»

«Quello che hanno detto sui social è una balla, il parcheggio è pieno ma i negozi vuoti – spiega Paolo il titolare del negozio di abbigliamento Belli&Monelli – ormai siamo rassegnati da due settimane. Il centro è vuoto, questa è la verità.

Uguale l’interpretazione anche di Antonio Menegatti storico commerciante del negozio di abbigliamento «Inferno» del primo piano che però lancia anche delle proposte ma invita tutti a non prendere sotto gamba questa epidemia. «Il centro è deserto, abbiamo perso l’80 % del fatturato. Chi dice che il centro lavora ha seri problemi e deve andare dall’oculista. Noi siamo qui tutto il giorno e la sera facciamo cassa, tutto il resto sono solo chiacchiere al vento di persone che parlano a vanvera. Stiamo soffrendo per la terza settimana e sappiamo che il peggio deve ancora arrivare».

«Il governo – aggiunge Menegatti – deve fare un decreto urgente per aiutare i titolari degli immobili a superare il disastro commerciale in arrivo perché a breve nessuno riuscirà a pagare più gli affitti. Oggi 2 aziende su 3 sono in sofferenza e noi piccoli commercianti siamo la fascia maggiormente a rischio. È necessario calmierare gli affitti e tenersi la mano sul cuore perché ormai nessuno è esente da questa terribile crisi e chi si permette di mettere in dubbio il crollo dei nostri fatturati dovrebbe essere denunciato per omissione di allarme».

Antonio Menegatti che è in affitto con il suo negozio al Top Center è anche proprietario di molti immobili in altri centri commerciali del nord est.

A questo proposito è piuttosto esaustiva la lettera (pubblicata in fondo all’articolo) ricevuta da un gruppo imprenditoriale europeo molto importante che chiede appunto ci abbassare l’affitto vista l’emergenza Virus.

«Non ho mai visto una situazione del genere in 40 anni di attività, per noi è come fosse la guerra che hanno combattuto i nostri nonni. Ma ora ci troviamo impreparati, soli e disperati ad affrontare una cosa che fino a 3 settimane fa nessuno pensava nemmeno esistesse. A parer mio – continua Menegatti – bisogna fare delle scelte drastiche e chiudere tutto per 45 giorni facendo appello alla responsabilità dei cittadini trentini».

«È come fosse una guerra nucleare – conclude Menegatti – è necessario fare una moratoria sui debiti, perché in mancanza di flussi economici finanziari non possiamo andare avanti per molto. È necessario un grande senso di responsabilità da parte di tutti, come ha detto il Capo dello Stato ieri. Siamo troppo abituati al benessere e alla prosperità, ma ora bisogna agire con fermezza e coraggio per evitare una vera e propria pandemia.»

Menegatti ha avuto anche un plauso per i molti negozi e ristoranti che a Trento hanno chiuso, «A loro faccio i complimenti, non hanno voluto mettere a rischio i loro clienti e loro stessi»

